«فيراري» تكشف عن «كهربائية هجينة» بقوة 1000 حصان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاحت شركة «فيراري» الإيطالية النقاب عن سيارتها «إس إف 90 سترادالي» رباعية الدفع، التي تعد أقوى السيارات الكهربائية الهجينة بتاريخ الشركة، مع نطاق قوة لوحدة الطاقة الهجينة تصل مجتمعة إلى 1000 حصان.

وتأتي السيارة الجديدة ضمن احتفاليات «فيراري» بالذكرى 90 لتأسيس فريق السباق لديها، والمسمى «سكودريا فيراري»، إنما مع الاعتماد على نطاق المحركات الهجينة القادرة على منح السيارة السوبر رياضية، القدرة على السير في طرقات المدن من دون أن يصدر عنها أي صوت أو انبعاثات ضارة، عبر الاعتماد فقط على الطاقة الكهربائية، إذ يمكن لهذه السيارة قطع مسافة 25 كيلومتراً، بالاعتماد بشكل مستقل على المحرك الكهربائي، ومن دون استخدام محرك الوقود الاحتراقي.

وتستخلص السيارة قوتها البالغة 1000 حصان من محرك وقود احتراقي مكون من ثماني أسطوانات بسعة 3.99 لترات، معزز بشاحن توربو مزدوج، يضمن توليد قوة 780 حصاناً، تتكامل مع قوة 220 حصاناً تنتجها المحركات الكهربائية الثلاثة (محركان في المقدمة وآخر في المحور الخلفي)، لتضمن القوة الهجينة للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.5 ثانية.