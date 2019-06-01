«دي إس» الفرنسية تطلق مركبة هجينة بقوة 300 حصان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «دي إس» الفرنسية النقاب عن مركبتها الجديدة «DS 7 Crossback E-Tense 4x4» المزودة بمحرك هجين قادر على إنتاج قوة 300 حصان.

وأشارت الشركة إلى أن مركبتها المنتمية للفئة الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) تعتمد على محركين كهربائيين ومحرك وقود احتراقي، ما يضمن إنتاج نطاق عزم أقصى للمحرك الهجين يصل إلى 450 نيوتن/‏‏‏متر.

ويستمد المحركان الكهربائيان طاقتهما اللازمة من بطارية «ليثيوم إيون» بسعة 13 كيلوواط/‏‏‏ساعة، في حين يبلغ مدى السير الكهربائي الخالص من دون تدخل محرك الوقود الاحتراقي إلى مسافة 58 كيلومتراً، كما تضمن وحدة الطاقة الهجينة في تعزيز كفاءة محرك الوقود الاحتراقي، وجعله يكتفي بـ 1.4 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وتتضافر جهود نظام الدفع الهجين مع نظام دفع رباعي دائم، ما يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.6 ثوانٍ.

وتتمتع المركبة بتجهيزات متطورة، مثل نظام استرداد طاقة الكبح، وتقنيات القيادة الآلية من المستوى الثاني.