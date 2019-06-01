«ميني» البريطانية ترفع معدلات الأداء في إصدارَي «جون كوبر ووركس»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت «شركة ميني البريطانية» عن الإصدار الأحدث من سيارتيها المنتميتين لفئة الأداء المتفوق «جون كوبر ووركس»، وذلك مع طرازي «ميني جون كوبر ووركس كلوب مان»، و«ميني جون كوبر ووركس كونتري مان»، اللذين حافظا من حيث البنية التصميمية على الإرث الرياضي، مع حصولهما على الجيل الأحدث من محركات الأسطوانات الأربع المعززة بـ«توربو»، والقادرة على تحقيق معدلات أعلى مقترنة بكفاءة أكبر على صعيدي استهلاك الوقود، وخفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة للبيئة.

ويتشاطر الطرازان جينات الأداء الفائق الذي يليق بسيارات السباق من حيث البنية التصميمية، أو دقة التوجيه والتحكم، وصولاً إلى عاملي السرعة والتسارع، مدعومين بعزم فائق صادر عن محرك «توربو» رباعي الأسطوانات يولد قوة 306 أحصنة، مع اكتفاء المحرك في الطراز الأول «ميني جون كوبر ووركس كلوب مان» بمعدل استهلاك وقود يصل إلى 7.1 لترات لكل 100 كيلومتر، تعادل 161 غراماً في الكيلومتر من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، مقارنة بـ6.9 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر يحتاجها محرك الطراز الثاني «ميني جون كوبر ووركس كونتري مان»، مع معدل انبعاث يصل إلى 156 غراماً من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد من المسافة المقطوعة.

ويتمتع كلا الطرازين بجملة من الميزات والخصائص التي تعزز طابع الفخامة الحصرية، والمقرونة مع معدلات مرتفعة من حيث الأداء، وصولاً إلى ناقل حركة رياضي ثماني السرعات من نوع «Steptonic»، وقفل تفاضلي ميكانيكي على المحور الأمامي، ونظام دفع رباعي دائم «ALL4»، فضلاً عن تصميم دقيق للشكل الخارجي يساعد على التقليل من مقاومة الهواء، وتحقيق نسب مرتفعة من الإيروديناميكية الهوائية، وبالتالي حصول المركبة على زيادة في الثبات على الطريق.

ويتفوق محرك الطرازين الجديدين مقارنة بالجيل السابق، بمقدار 75 حصاناً من حيث القوة الحصانية التي ترافقت مع زيادة نسب العزم والدوران ليصل إلى 450 نانومتر، التي عززت بيانات التسارع (الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة) لكلا الطرازين بمعدل 1.4 إلى 1.5 ثانية، أسرع من الجيل السابق.

كما تسمح المحركات الجديدة المطورة، باقتران كفاءة الأداء بثبات المركبة على مختلف أنواع التضاريس، وذلك من خلال الارتفاع بقدرات توليد الطاقة في المحرك، والاستفادة من قدرات نظام الدفع الرباعي الدائم «ALL4».

johni_jabbour@yahoo.com

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.