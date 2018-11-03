«ماكلارين سبيدتيل» سوبر رياضية خارقة تنافس «بوغاتي تشيرون»

المصدر: جوني جبور - دبي

نشرت شركة «ماكلارين» البريطانية، الصور الأولية لسيارتها السوبر رياضية «سبيدتيل» التي تحل بديلة الأسطورة «ماكلارين إف 11»، وتسعى من خلالها الشركة إلى منافسة السيارة الأسرع عالمياً في الفترة الحالية «بوغاتي تشيرون».

ووفقاً لـ«ماكلارين»، تعتمد «سبيدتيل» على نظام دفع هجين يجمع بين عمل محرك الوقود الاحتراقي والمحركات الكهربائية الكفيلة بمنح السيارة نطاق قوة يصل إلى 1035 حصاناً، وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 304 كيلومترات في الساعة، مع القدرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة في غضون 12.8 ثانية، ما يعني إزاحة منافستها «بوغاتي تشيرون» الحالية عن عرش السرعة، ذلك أن «تشيرون» تحتاج إلى 13.6 ثانية لبلوغ سرعة 300 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات.

وتأتي «سبيدتيل» بتصميم خارجي يتماشى مع هويتها كسيارة خارقة، مع جسم مستلهم من شكل دمعة الإنسان، ما يوفر قدراً هائلاً من الانسيابية الهوائية، خصوصاً أن الصانعة البريطانية استندت الى عناصر فايبر كربون في صناعة أجزاء الهيكل، فضلاً عن إطارات أمامية مغطاة بالكامل، تسهم في توجيه الهواء نحو فتحات التهوية من دون تشتيت حركته.

كما تخلت «ماكلارين» في سيارتها عن مفهوم المرايا الجانبية، التي استعاضت عنها بكاميرات صغيرة يمكن سحبها داخل الأبواب في حال اختيار السائق لوضعية القيادة السريعة، التي من شأنها خفض ارتفاع السيارة بمقدار 35 ملليمتراً.