"كيستون" تستحوذ على "الماسة" وتستهدف عقود بمليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل دبي ترسيخ مكانتها، مدينة من المستقبل، ووجهة عالمية للطاقات المبدعة والاستثمار القائم على الابتكار ولكل الساعين إلى الانطلاق بطموحاتهم ومشاريعهم وأعمالهم إلى آفاق العالمية، حيث شهد الخميس الموافق 14 أبريل من العام الجاري، إستحواذ شركة "كيستون" لتوزيع تكنولوجيا المعلومات، على مكاتب ومقرات شركة " الماسة" والمعروفة بتواجدها القوي في أسواق توزيع التقنيات على المستويين العربي والعالمي، فضلاً عن الاستحواذ على فرق عملها في المنطقة وعلى عقود التوزيع المبرمة مع كبار المنتجيين التقنيين المحليين والدوليين.

وستأخذ كيستون على عاتقها المساهمة في نمو الشركات المنتجة للتقنيات ودفع عجلة التحول الرقمي والنمو والازدهار التكنولوجي ومساعدة المتعاملين والشركاء على تنفيذ خططهم واستراتيجياتهم التي حددوها لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار في الأسواق التي يطمحون الى التواجد فيها بقوة.

جاء إعلان شركة كيستون عن نجاح صفقة الاستحواذ، في حفل حضره ممثلون عن نخبة شركات التكنولوجيا العالمية والعلامات التجارية الشهيرة في صناعة الأجهزة والتقنيات. مؤكداً بدء عملياتها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق إنطلاقاً من دبي، الى جانب الشروع بتنفيذ إستراتيجية توسع مدروسة لأغلب الأسواق العالمية.

وقال مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيستون": ندشن من دبي عهداً جديداً في قطاع توزيع مختلف منتجات تقنية المعلومات، ونثق تماماً بمقدرة فرق العمل في "كيستون" على الإجتهاد ومواصلة ابتكار الحلول العصرية لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع المتنامي والذي كان لنا في نموه وإزدهاره، قصب السبق والريادة والتفوق".

تحدث أمجد عن الفرص التي يزخر بها القطاع ممثلة بالنمو المثير وتزايد الطلب من مختلف شرائح المتعاملين، حيث بلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات 77.5 مليار دولار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، ما قبل الجائحة، بنمو بلغت نسبته 2.8٪، كما أشار الى التحديات التي تواجه القطاع ممثلة بتزايد معدلات التنافس بين المنتجين الدوليين، والضغوط التي تفرضها سلالسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الأولية. مؤكداً على أن " كيستون" من بين قلائل اللاعبين القادرة على التعاطي مع تلك التحديات وتعظيم حجم الفرص المتاحة. وقال أن جودة المنتج وحدها لا تكفي من دون موزع محترف يعزز حضوره ويفتح أمامه آفاق توسيع نطاق تواجده في الأسواق المحلية والدولية.

واوضح أمجد أن" كيستون"، وبما تمتلكه من الحرفية العالية والخبرات الثرية في سلاسل التوريد الدولية والمحلية، والدراية الواسعة بأسواق التجزئة المتخصصة بهذا القطاع، والشراكات الضخمة في قطاع التقنيات، إنما تضع نفسها بقوة كشركة توزيع رائدة في المنطقة لتصبح الشريك الموثوق والموزع المعتمد، لتجار البيع بالتجزئة الطامحين للحصول على أفضل أجهزة تقنية المعلومات وحلول الشبكات للمتعاملين من الأفراد والشركات والدوائر والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي.

وشدد أمجد، على " إلتزام كيستون بتقديم خدمات توزيع لا تضاهى لأفضل وأحدث حلول تقنية المعلومات لعملائها من بائعي تجزئة وقنوات مقدمي الأنظمة المتكاملة. فضلاً عن ما توفره "كيستون" من الخبرات والخدمات الفنية اللازمة لضمان ازدهار الأسواق وتلبية احتياجاتها ومتطلبات المتعاملين فيها، عبر خدمات أكثر تخصصاَ ودعماً متكاملاً بحسب المنتج وطبيعة المجال التقني.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركات التكنلوجيا العالمية التي تتخذ من "كيستون" موزعاً معتمداً لها، غنية بأسماء وعلامات عالمية أبرزها ( أفايا، أسوس، كانون، إل جي) وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين الذين توطدت علاقتهم معها طيلة الـ 25 عاما الماضية.