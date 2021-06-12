«لينوفو» تطرح كمبيوتراً يعتبر الأخف في سلسلة «ThinkPad»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «لينوفو» الصينية أمس، الكمبيوتر المحمول «ThinkPad X1 Nano» الخفيف في أسواق الإمارات، لتواكب المتطلبات الناتجة عن تزايد انتشار أنماط العمل الهجينة على نطاق واسع، ولتمكين مستخدمي الكمبيوتر من العمل من أي مكان. وأفادت الشركة في بيان لها بأن الكمبيوتر الجديد يزن 907 غرامات، وهو أخف كمبيوتر محمول من سلسلة «ThinkPad»، وأول كمبيوتر يضم منصة «Intel® Evo»، ويعمل بمعالجات «Intel® Core» من الجيل 11، لافتة إلى أن الكمبيوتر يوفر سرعة فائقة وتجربة ذكية، ويحافظ على عمر طويل للبطارية.

ويعرض الكمبيوتر المحمول الجديد صوره على شاشة قياس 13 بوصة، بحواف ضيقة وجودة «2K» مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، إضافة إلى أربعة مكبرات صوت وأربعة ميكروفونات بزاوية 360 درجة، تعزز القدرات الصوتية والمرئية. وليوفر تجربة استخدام غنية ومميزة، فقد زُوّد الكمبيوتر المحمول بتقنية «Dolby Vision» و«Dolby Atmos»، كما يقدم قدرات اتصال حديثة بفضل تقنية «Wi-Fi 6»، فيما توفر شبكة «5G» الاختيارية نطاقاً ترددياً أعلى ومستويات أعلى من الكفاءة والتعاون في عالم العمل الهجين الجديد.

كما يتميز الكمبيوتر المحمول بسطح علوي مصنوع من ألياف الكربون، وقاعدة مصنوعة من سبائك المغنيسيوم، ما يعزز طبيعته المتينة، وخفته وأناقته في الوقت نفسه.