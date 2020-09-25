منع التطبيقات من الوصول إلى كاميرا الحاسب

المصدر: الامارات اليوم

تعني الحياة في العصر الرقمي أن البرامج والتطبيقات الموجودة على جهازك لديها القدرة على استخدام بعض مكوناته، مثل الكاميرا والميكروفون حتى من دون استئذانك.

وينطبق هذا الأمر على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ويندوز 10». لكن بعض المستخدمين الذين يثمنون الخصوصية يرون في هذا الأمر انتهاكاً لخصوصياتهم وحقوقهم، ومن ثم يرغب بعضهم في منع التطبيقات المختلفة من الوصول إلى تطبيق الكاميرا الموجود بالجهاز، أو حتى السماح لبعض التطبيقات فقط بهذ الأمر لاعتبارات العمل أو الدراسة وما شابه.

فإذا كنت أحد هؤلاء، اتبع الخطوات التالية لمنع التطبيقات من استخدام كاميرا الحاسب: افتح تطبيق الإعدادات عبر النقر فوق زري «Shift وI» ضمن لوحة المفاتيح، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من الشاشة ومرر حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية» Privacy، ومن ثم انقر فوق قسم «الكاميرا» Camera، وبعد ذلك انتقل إلى الجانب الأيمن من الشاشة، وحرك المؤشر الظاهر تحت خيار «منع التطبيقات من استخدام الكاميرا» let apps my camera hardware من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، لمنع جميع التطبيقات من استخدام كاميرا الجهاز.

أما إذا أردت منع بعض التطبيقات من استخدام الكاميرا والسماح لأخرى باستخدامها، فانتقل للأسفل، وحرك المؤشر الموجود بجانب التطبيق الذي لا ترغب في وصوله للكاميرا من اليمين لليسار.