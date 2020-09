إنشاء مجموعات اتصال ذكية في «جهات الاتصال»

المصدر: الإمارات اليوم

يساعد ملمح «المجموعات الذكية» Smart Groups في تطبيق «جهات الاتصال» Contacts بجهاز «ماك»، المستخدم، في أن يختار معياراً معيناً يتم على أساسه إضافة جهات الاتصال إلى مجموعة بعينها إذا توافقت معه تلقائياً. ومن ثم يسهل على المستخدم لاحقاً التواصل مع المجموعة ككل مرة واحدة. وتصلح هذه الطريقة في تنظيم جهات الاتصال، دون الاضطرار إلى إضافة جهات الاتصال الجديدة إلى المجموعة المناسبة في كل مرة، ومن ذلك المجموعات الخاصة بالعمل، والأسرة، والأصدقاء. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك إنشاء مجموعة اتصال ذكية، من خلال فتح تطبيق «جهات الاتصال» Contacts على جهاز «ماك» أولاً، ثم انقر فوق قائمة «ملف» File، ثم فوق خيار: «مجموعة ذكية جديدة» New Smart Group داخل النافذة المنسدلة.

ستظهر أمامك نافذة صغيرة، وهنا اختر الاسم الذي تريده للمجموعة الذكية تحت الحقل الخاص باسم «المجموعة الذكية» Smart Group Name، ثم حدد المعيار الذي تريد اتباعه في تصنيف جهات الاتصال ضمن المجموعة تحت خيار: «ضم البطاقات التي تنضوي تحت هذا الشرط» Contains Cards Which Match The Following Condition.

ابدأ من اليسار، وحدد أحد الخيارات ضمن القائمة المنسدلة الأولى التي تضم خيارات عدة منها: البطاقة، والشركة، والقسم، ثم أكمل الحقول على اليمين، علماً بأنها ستتنوع وفقاً للاختيار الذي حددته في القائمة السابقة.

إذا أردت إضافة معيار آخر للإضافة إلى هذه المجموعة، فانقر فوق أيقونة الجمع الموجودة أعلى النافذة، ثم فوق زر «موافقة» Ok في نهاية الشاشة.

• إنشاء المجموعة خاص بمستخدمي أجهزة «ماك».