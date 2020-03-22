هذا ما سأل عنه العرب "غوغل" بشأن "كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف حساب "غوغل ترند" التابع لعملاق محركات البحث، على موقع "تويتر"، عن أبرز الأسئلة التي سألها العرب لـ"غوغل" بشأن فيروس "كورونا" المستجد.

ورتب "غوغل ترند" الأسئلة من الأهم إلى الأقل أهمية كما يلي:

كم يستمر فيروس "كورونا؟

كيف يمكن تجنب الفيروس؟

من أين يأتي فيروس "كورونا"؟

من هم الذين يصابون بعدوى "كورونا"؟

كيف بدأ فيروس "كورونا"؟



ما هي الدول المتضررة من الفيروس؟

كيف يمكن شراء قناع وجه؟

متى سينتهي الفيروس؟



وفضلا ن تلك الأسئلة، تطرقت عمليات بحث المستخدمين العرب إلى المسلسلات والترفيه والفنانين بشكل كبير، مثل رامز جلال ومحمد حماقي بعدما راجت شائعات عن إصابتهما بفيروس "كورونا".