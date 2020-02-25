«آيسر» تدعم تمكين التعلم الرقمي لطلاب الإمارات بـ 45 ألف حاسوب حديث

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت «آيسر»، أخيراً، مبادرة لتمكين التعلم الرقمي لطلاب المدارس في الإمارات من خلال توزيع 45,000 جهاز على أكثر من 100 مدرسة حكومية.

وتتماشى هذه المبادرة مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى تطوير نظام التعليم وأساليب التدريس المعتمدة حالياً. كما تهدف إلى تزويد جميع المدارس بأنظمة وأجهزة ذكية تكون أساساً لكافة أساليب التدريس.

وتعاونت شركة «آيسر» مع شركة ألف للتعليم، الشركة الرائدة عالمياً في توفير تكنولوجيا التعلم، من أجل تقديم منصة جديدة ومبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لآلاف الطلاب في الإمارات.

وقال مدير عام «آيسر» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بول كولينز: "مع التحوّل الذي تشهده عملية التعلّم من الكتب المدرسية إلى التعلّم الرقمي، نتطلع إلى المساعدة في تبسيط المناهج بأكملها لطلاب المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في الإمارات بفضل شراكتنا مع ألف للتعليم. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توفير تجربة تعليمية مستقبلية سلسة للطلاب والمعلمين على حد سواء".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، جيفري ألفونسو: "اخترنا الشراكة مع آيسر لأننا نثق بمنتجاتها وخدماتها والتزامها بالابتكار. تمنح أجهزة آيسر الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة الوسيلة الملائمة لاستخدام منصة ألف الالكترونية للتعليم. نحن نأمل في تحسين التجربة التي يعيشها الطلاب في الفصول الدراسية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وبفضل سجّل آيسر الحافل وخبراتها المتميز، نتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص النمو والابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتمثل الشراكة مع ألف للتعليم أكبر مبادرة لشركة «آيسر» في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن. وستشهد هذه الخطوة تزويد أكثر من 1000 معلم في المدارس الحكومية بجميع الأجهزة المتاحة وتدربيهم على كيفية استخدامها بالتعاون مع مؤسسة "LearnIT" وألف للتعليم.