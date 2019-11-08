«دروب بوكس» تتيح إرسال البيانات بكميات كبيرة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

كشفت خدمة التخزين السحابي «دروب بوكس»، عن وظيفة Transfer الجديدة، التي تتيح للمستخدم إمكانية إرسال البيانات بكميات كبيرة تصل إلى 100 غيغابايت.

وبينت الخدمة أنه عن طريق نقرات قليلة يتم إنشاء رابط يسمح بتحميل البيانات حتى بواسطة الأشخاص، الذين لا يملكون حساباً على «دروب بوكس»، لافتة إلى أنه يمكن حماية البيانات بكلمة مرور، كما يمكن إظهار عدد مرات الوصول إلى البيانات عن طريق الإحصاءات.

وأفادت بأنه فضلاً عن موقع الإنترنت تتوافر الوظيفة الجديدة من خلال التطبيقات على سطح المكتب ونظام التشغيل «آي أو إس» من شركة «أبل» الأميركية.

وبينت «دروب بوكس»، أنه عن طريق الحساب المجاني لا يمكن نقل أكثر من 100 ميغابايت من البيانات، في حين يمكن زيادتها إلى اثنين غيغابايت مع الحساب «Business Standard» أو «Plus».