حذف الرسوم البيانية من ملفات «جداول غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

يقدم تطبيق «جداول غوغل» Google Sheets العديد من الميزات لمستخدميه، أهمها إنشاء الجداول والرسوم البيانية، وإلحاقها بالمحتوى لتوضيح الأفكار.

لكن أحياناً بعد إنشاء الرسم البياني يرى المستخدم أنه ليس جيداً بما يكفي أو أنه قد يتسبب في إرباك من يطالعه، ومن ثم يفضل حذفه.

لذا يسمح التطبيق للمستخدم بتنفيذ هذا الأمر بطريقة بسيطة.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «جداول غوغل» وأردت حذف أحد الرسوم البيانية التي أعددتها، يمكنك اتباع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى تطبيق «غوغل درايف» عبر الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏drive.google.com، ثم افتح الملف الذي يحتوي على الرسم البياني الذي ترغب في حذفه، وانقر فوقه لتحديده، وبعدها انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية التي ظهرت في أعلى الجانب الأيمن من الرسم البياني، وعندها مرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك، حتى تصل إلى خيار «حذف الرسم البياني» Delete chart ومن ثم انقر فوقه.