"ميتا" تضيف وضع "المحادثة المخفية" إلى تطبيق "واتس أب"

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية ميتا بلاتفورمس اليوم الاثنين إطلاق وضع "المحادثة المخفية" لمستخدمي تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات خاصة وسرية مع تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الذكية الخاصة بالشركة، في خطوة تستهدف تخفيف المخاوف بشأن خصوصية البيانات الحساسة التي يمكن للمستخدم تبادلها في محادثات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي، فيس بوك وواتس أب ومسنجر وإنستغرام، في منشور على الإنترنت إن وضع المحادثة المخفية يتيح طريقة لإجراء محادثات خاصة ومؤقتة مع تطبيق ميتا أيه.آي للمحادثة الآلية، المتاح منذ سنوات على منصة واتس أب.

وقالت ميتا إنه ستتم معالجة الرسائل المتبادلة مع تطبيق ميتا أيه.آي "في بيئة آمنة" لا يمكن لميتا نفسها الوصول إليها، ولن يتم حفظها بشكل تلقائي وستختفي عند انتهاء جلسة المحادثة.

يذكر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تثير منذ ظهورها مخاوف تتعلق بالخصوصية، لأنه يتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة التي تقوم عليها هذه الأنظمة باستخدام كميات هائلة من البيانات، والتي قد تتضمن أحيانًا معلومات شخصية يقدمها المستخدمون أنفسهم في محادثاتهم مع تطبيقات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويوفر مطورو تطبيقات ومنصات المحادثة الآلية المنافسون بعض ميزات الخصوصية. على سبيل المثال، يتيح تطبيق المحادثة الآلية جيميني التابع لشركة غوغل خيار تعطيل سجل المحادثات ورفض استخدام بيانات المستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به. ويوفر تطبيق شات جي.بي.تي الأشهر ضوابط مماثلة.

وتقول شركة "ميتا" إنها بصدد إطلاق ميزة المحادثات المخفية لأن المستخدمين غالبا ما يطرحون على تطبيقات المحادثة الآلية أسئلة حساسة أو يضيفون بيانات مالية أو شخصية أو صحية أو متعلقة بالعمل في أسئلتهم للتطبيقات.