جوجل تطلق "البحث الحي": اسأل هاتفك عن أي شيء تراه

أعلنت شركة جوجل الأميركية رسمياً عن إطلاق ميزة "البحث الحي Search Live"عالمياً، وهي تقنية ثورية تدمج بين الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصوت الفورية لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع محرك البحث التقليدي.

ووفقاً لبيان الشركة المنشور عبر مدونتها التقنية الرسمية، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية جوجل الشاملة لتعميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تفاصيل الحياة اليومية.

وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج جيمناي 1.5 فلاش Gemini 1.5 Flash، وهو أحدث إصدارات غوغل المصممة لتقليل زمن الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتسمح هذه التقنية للمستخدم بفتح كاميرا الهاتف وتوجيهها نحو أي جسم أو مشهد، ثم طرح أسئلة صوتية معقدة حول ما يراه في الوقت الفعلي، وهذا يلغي الخط الفاصل بين البحث البصري والبحث النصي التقليدي.

وتتميز الميزة الجديدة بخاصية "المقاطعة الحوارية"، حيث يمكن للمستخدم مقاطعة المساعد أثناء الشرح لإضافة تفاصيل جديدة أو طلب توضيح إضافي دون الحاجة لإعادة صياغة السؤال من البداية.

وأشارت جوجل إلى أنها حسّنت استهلاك الطاقة لهذه الميزة مما يسمح باستخدام الكاميرا والمعالجة السحابية لفترات أطول دون استنزاف كبير للبطارية، حيث كان هذا التحدي التقني يواجه النسخ التجريبية السابقة.

وأكدت الشركة أن الميزة تدعم حالياً 98 لغة بما في ذلك اللغة العربية، وأصبحت متاحة فعلياً للمستخدمين في أكثر من 200 دولة عبر تحديثات تطبيق غوغل على أنظمة" أندرويد وiOS".