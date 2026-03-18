عطل عالمي يضرب منصة "إكس"

وردت تقارير من مستخدمين لمنصة إكس في مختلف أنحاء العالم تفيد بحدوث عطل مفاجئ أثر على خدمات الموقع والتطبيق، ما أدى إلى صعوبات في تسجيل الدخول وتصفح المحتوى ونشر التغريدات.

وأوضح عدد من المستخدمين أنهم واجهوا انقطاعاً جزئياً أو كلياً في الخدمة، في حين لم تصدر المنصة حتى الآن بياناً رسمياً يوضح أسباب العطل أو المدة المتوقعة لإصلاحه، وسط تزايد الشكاوى عبر منصات أخرى.

ويأتي هذا العطل في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من المستخدمين على المنصة لمتابعة الأخبار والتواصل، ما جعل تأثيره سريع الانتشار على المستوى العالمي، مع ترقب لعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.