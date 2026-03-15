إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في الكويت

أعلنت شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت الفضائي إطلاق خدمتها رسمياً في دولة الكويت، لتصبح متاحة للمستخدمين في مختلف أنحاء البلاد، ضمن خطط الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وتوفير اتصال سريع بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتعتمد الخدمة على شبكة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، ما يتيح توفير إنترنت عالي السرعة بزمن استجابة منخفض مقارنة بالأنظمة التقليدية للأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز من جودة الاتصال ويمنح المستخدمين تجربة أكثر استقراراً في التصفح وبث المحتوى والأعمال الرقمية.

Starlink now available in Kuwait! https://t.co/kkP4vwDsHO — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2026

ويمثل دخول ستارلينك إلى السوق الكويتية خطوة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، إذ يمكن للخدمة أن تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، خاصة في المناطق التي قد تواجه تحديات في الاتصال عبر الشبكات الأرضية التقليدية.

ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات متعددة من هذه التقنية، بما في ذلك الشركات والأعمال الرقمية والقطاعات التعليمية والخدمية، إلى جانب المستخدمين الأفراد الذين يبحثون عن خيارات اتصال أسرع وأكثر موثوقية.