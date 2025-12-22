"أبل" تُسرّع الإنتاج المبكر لآيفون "18 برو" لاختبار Face ID

أفادت تسريبات حديثة بأن شركة أبل تستعد لبدء مراحل الإنتاج المبكر لهاتف آيفون 18، وتحديداً لطرازي آيفون 18 برو وبرو ماكس، في وقت أبكر من المعتاد، ضمن خطوة وُصفت بغير المتوقعة مقارنة بجداول الشركة السابقة.

وبحسب ما أورده موقع "phonearena"، قد تتجه أبل إلى إطلاق طرازات «برو» فقط خلال العام المقبل، وربما إلى جانب هاتف آيفون قابل للطي. كما أشارت التسريبات إلى أن آيفون 18 برو قد يدخل مرحلة الإنتاج المتقدم بما يسمح بوجود نسخة مكتملة التجميع قبل نهاية فبراير المقبل.

تبكير مرتبط بتغييرات محدودة

ورجّحت تقارير أن يكون قرار التبكير مدفوعاً بكون تصميم آيفون 18 برو قريباً من آيفون 17 برو، مع تعديلات طفيفة في الجهة الخلفية، أبرزها تقليل بروز الجزء الزجاجي، ما يقلل من الحاجة إلى تحضيرات واسعة ويتيح الانتقال إلى مراحل الإنتاج بشكل أسرع.

اختبار مبكر لتقنية جديدة

وأوضحت التسريبات أن الدخول المبكر في الإنتاج قد يمنح أبل فرصة لاختبار تغيير تقني حساس قبل الإطلاق، يتمثل في نقل مستشعرات Face ID إلى أسفل الشاشة في آيفون 18 برو، مع الإبقاء على ثقب صغير للكاميرا الأمامية.

ووفق ما تم تداوله، تُعد هذه الخطوة تمهيداً لطراز آيفون 20 برو المتوقع في 2027، والذي قد يأتي بشاشة كاملة من دون أي فتحات إذا قررت أبل تجاوز تسمية آيفون 19.

تركيز على مراقبة الجودة

وتأتي هذه التحركات في وقت واجهت فيه أبل خلال العام الماضي انتقادات بسبب مشكلات برمجية وتقنية، من بينها أعطال مرتبطة بـ iPadOS 18 على بعض أجهزة آيباد بمعالج M4، وتأخر طرح مزايا Apple Intelligence، إضافة إلى ردود فعل سلبية على واجهة Liquid Glass في iOS 26.

ويرى مراقبون أن تسريع إنتاج آيفون 18 برو قد يكون جزءاً من محاولة لتعزيز مراقبة الجودة وتقليل الأخطاء قبل الطرح الرسمي، بهدف تقديم تجربة أكثر استقراراً عند وصول الهاتف إلى الأسواق.