HONOR تفتتح متجرها الرائد في دبي مول وتطلق مرحلة جديدة في عالم الحياة الذكية

أعلنت HONOR العلامة الرائدة عالميًا في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن الافتتاح الرسمي لمتجرها HONOR Experience Store في دبي مول، في محطة بارزة ضمن استراتيجيتها التوسعية في قطاع التجزئة والتجارب التفاعلية في دولة الإمارات.

ويقع المتجر الجديد في أحد أبرز وجهات التسوق العالمية، وقد جرى تصميمه ليكون مركزًا متكاملًا للحياة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يجمع بين البيع والابتكار والتجربة التفاعلية تحت سقف واحد. ويتزامن الافتتاح مع يوم استلام الطلبات المسبقة لهاتف HONOR Magic8 Pro، في لحظة استثنائية تجمع بين نمو المتاجر الرئيسية، والزخم القوي للمنتجات، والتواصل المباشر مع العملاء في موقع واحد.

وقال ديبو تشانغ، المدير العام لشركة HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي: "يمثل الافتتاح الرسمي لمتجر HONOR التجريبي الرئيسي في دبي مول محطة مهمة في مسيرة HONOR داخل دولة الإمارات، ويجسد التزامنا طويل الأمد بتقديم تجارب مبتكرة تركز على المستهلك. إطلاق المتجر بالتزامن مع استلام الطلبات المسبقة لهاتف HONOR Magic8 Pro يمنح هذه الخطوة أهمية خاصة، ونحن سعداء بالإقبال القوي الذي يعكس تنامي ثقة المستهلكين ويعزز مكانتنا كعلامة موثوقة ورائدة في السوق الإماراتي".

معيار جديد لتجربة الشراء في عالم الحياة الذكية



يقدم متجر HONOR في دبي مول مفهومًا مبتكرًا من الجيل الجديد لتجربة الشراء، يعيد تعريف طريقة تفاعل المستهلكين مع التكنولوجيا. ويضم المتجر مناطق تفاعلية مخصصة تستعرض منظومة HONOR المتكاملة، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، وحلول نمط الحياة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وقد جرى تصميم المتجر ليشجع الزوار على الاستكشاف العملي، متجاوزًا أساليب العرض التقليدية، من خلال تجهيزات تفاعلية وعروض حية للحياة الذكية، تعكس رؤية HONOR في جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا بسيطًا وسلسًا من تفاصيل الحياة اليومية. فمن أدوات الإنتاجية الذكية إلى الأجهزة المتصلة التي تعزز أسلوب الحياة، يبرز الذكاء الاصطناعي كرفيق عملي ومتكامل مع احتياجات المستخدم.



ويؤكد هذا الافتتاح استثمار HONOR طويل الأمد في السوق الإماراتي، ويعزز التزامها بتقديم تجارب ذات قيمة حقيقية، إلى جانب توسيع حضورها في واحدة من أكثر البيئات الاستهلاكية حيوية في المنطقة.



كما يشهد المتجر إطلاق مجموعة فريدة من منتجات منظومة الذكاء الاصطناعي، تُطرح للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل: الغيتار الذكي، ولوحة البيانو الذكية، وآلة الطبول الهوائية الذكية، ووسادة السفر الموسيقية، وسماعات HONOR Choice العطرية.



وتبرز هذه المنتجات المبتكرة توسع منظومة HONOR للحياة الذكية، وتوضح كيف تتجاوز العلامة نطاق الهواتف الذكية لتشمل مجالات الإبداع، والصوت الغامر، وتجارب نمط الحياة اليومية، من خلال حلول سهلة الاستخدام، متصلة، ومتميزة في تصميمها.



زخم HONOR Magic8 Pro يعزز حضور المتجر الرئيسي



يتزامن افتتاح المتجر مع استلام الطلبات المسبقة لهاتف HONOR Magic8 Pro، ما يتيح للعملاء استلام أجهزتهم مباشرة من المتجر الجديد في يوم الافتتاح. وقد سجلت مرحلة الطلبات المسبقة أداءً قويًا مقارنة بالجيل السابق، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستهلكين بابتكارات HONOR الرائدة.



وشهدت الطلبات المسبقة لهاتف HONOR Magic8 Pro في مختلف أنحاء دولة الإمارات زيادة لافتة بنسبة 58% مقارنة بالإصدار السابق، ما يعكس الاستجابة الإيجابية والاهتمام المتزايد بأحدث هواتف HONOR الرئيسية.

ويُعد HONOR Magic8 Pro من أكثر الأجهزة تطورًا في تاريخ العلامة، حيث يحظى باهتمام واسع بفضل نظام التصوير المتقدم وتجارب الذكاء الاصطناعي الذكية، ما يعزز مكانة HONOR في ريادة الابتكار على مستوى الأجهزة والبرمجيات.

ويُقدم Magic8 Pro كجهاز رئيسي صُمم لدعم الإبداع السلس والملاءمة العملية للحياة اليومية، ضمن منظومة متكاملة يعرضها متجر HONOR التجريبي الجديد.

مزايا يوم الافتتاح وتجارب تفاعلية داخل المتجر



احتفالًا بافتتاح متجرها الرئيسي، تقدم HONOR مجموعة مختارة من التجارب والعروض الخاصة بيوم الافتتاح، لتعزيز التجربة التفاعلية داخل المتجر. وسيحصل عملاء HONOR Magic8 Pro الذين يستلمون أجهزتهم، سواء عبر الطلبات المسبقة الإلكترونية أو داخل المتجر، على ضمان ممتد لمدة عام واحد، إضافة إلى فرصة المشاركة في سحب الحظ عبر بطاقة خدش، مع جوائز مميزة من بينها هاتف HONOR Magic8 Pro.



كما يمكن للزوار خلال فترة الافتتاح الاستفادة من عروض تشمل فرص “اخدش واربح” على المشتريات المؤهلة بقيمة 1,999 درهم إماراتي فما فوق، إلى جانب خصومات تصل إلى 50% على منتجات مختارة.



وخلال موسم الأعياد، تقدم HONOR باقات مبتكرة خاصة بعيد الميلاد ورأس السنة، تشمل صناديق هدايا متنوعة، مع إمكانية تخصيص الباقات والاستفادة من توفيرات مميزة على أجهزة إنترنت الأشياء. وقد جرى تصميم هذه الباقات بعناية لتناسب مختلف أنماط الحياة، من الرياضي والإبداعي إلى العملي والأنيق، حيث تجمع بين هواتف HONOR الذكية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الصوت والإكسسوارات الذكية بقيمة استثنائية ولمدة محدودة.

وتسهم هذه المبادرات في تعزيز تجربة المتجر الشاملة، وترسيخ تركيز HONOR على الابتكار والاكتشاف والتكامل بين الأجهزة، مع التأكيد على أن المتجر يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، وليس مجرد فعالية مؤقتة.

زيارة متجر HONOR Experience Store الجديد

تدعو HONOR وسائل الإعلام والجمهور لزيارة متجر HONOR Experience Store الجديد في دبي مول، الطابق الثاني، لاكتشاف تجربة الحياة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن قرب. ويستقبل المتجر زواره خلال ساعات العمل الرسمية لدبي مول.