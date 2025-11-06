"سيري" بحلّة جديدة تعتمد على ذكاء "غوغل" الاصطناعي

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "أبل" تخطط لاستخدام نموذج ذكاء اصطناعي يضم 1.2 تريليون مُعامِل طورته "غوغل" للمساعدة في تشغيل المساعد الصوتي "سيري" بعد تحديثه.

وقالت الوكالة في تقريرها إن الشركتين تضعان اللمسات الأخيرة على الصفقة بعد إجراء تقييم شامل لها.

وستدفع أبل بموجب الاتفاق نحو مليار دولار سنويا مقابل الوصول إلى تكنولوجيا غوغل.

وأضافت بلومبرغ أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ستستخدم النموذج "جيميناي" من غوغل كحل مؤقت إلى أن تصبح أنظمتها الخاصة جاهزة.

ويتفوق "جيميناي" كثيرا على أنظمة أبل الحالية بما يضمه من 1.2 تريليون مُعامِل، وهي مقياس لتعقيد نموذج الذكاء الاصطناعي.

ودائما ما كان المساعد "سيري" أقل قدرة من "أليكسا"، مساعد أمازون الافتراضي، و"غوغل أسيستانت" في التعامل مع الطلبات المعقدة والمتعددة الخطوات والتكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية.

ووفق التقرير فإن هذه الصفقة منفصلة عن المناقشات السابقة عن دمج "جيميناي" مباشرة في "سيري" كبرنامج دردشة آلي.

ولن تُدخل هذه الشراكة بحث غوغل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة تشغيل أبل.

وكانت أبل أعلنت في مارس أن تحسينات الذكاء الاصطناعي على "سيري" ستتأخر حتى 2026، ولم تذكر سبب هذا التأخير.

وسارعت شركات منافسة إلى إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى مساعديها الصوتيين، إذ أضافت غوغل النموذج "جيميناي" إلى مساعدها العام الماضي، وطرحت أمازون تحديثا شاملا للمساعد "أليكسا" مدعوما بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام.