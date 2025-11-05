قريبا.. جواز السفر الرقمي داخل Apple Wallet

قالت جينيفر بايلي نائبة رئيس تقنية «أبل باي» في شركة أبل الأميركية، إن الشركة تسعى إلى تفعيل تقنية جواز السفر الرقمي قريباً، ليصبح إثبات الهوية عملية رقمية، وستبدأ في توفيرها للسكان داخل الولايات المتحدة بالمرحلة الحالية.

وأضافت أن الشركة تسعى من خلال تقنية «Apple Wallet» أو محفظة أبل، إلى أن تحل المحفظة الرقمية محل كل ما هو موجود في محفظتك المادية، بحيث لا يقتصر ذلك على البطاقات البنكية، بل يشمل أيضا جوازات السفر، وبطاقات الهوية، ومفاتيح السيارة.

وأشارت «أبل» في المؤتمر العالمي للمطورين، وهو المؤتمر السنوي الذي تستضيفه لعرض أحدث التطورات لدى الشركة، إلى أن التقنية ستتوفر مع إصدار تحديث «آي أو إس 26»، إلا أنها لم تكن ضمن التحديث عند إطلاقه، لكن جينيفر بايلي أكدت أن العمل على التقنية ما زال جارياً.

وبحسب مواقع مهتمة بالتكنولوجيا فإن التقنية ستعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها خاصية الدفع عبر «أبل باي»، إذ سيتمكن المستخدم ببساطة من النقر بهاتفه على القارئ المخصص ليتم توثيق البيانات.

وأوضحت شركة أبل أن تقنية الجواز الرقمي لن تكون بديلا عن جواز السفر الأصلي في هذه المرحلة، فهي لن تُستخدم في السفر الدولي، بل في رحلات الطيران داخل الولايات المتحدة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر هذه التقنية فقط في عدد من المطارات سيتم تحديدها لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وهذه ليست أول خطوة لشركة أبل في تحويل إثباتات الهوية إلى صيغة رقمية؛ ففي عام 2022 شاركت أبل في إطلاق تقنية، تعمل فقط في الولايات المتحدة، تتيح إضافة رخصة القيادة وبطاقة الهوية الخاصة بالولايات الأميركية إلى «محفظة أبل».