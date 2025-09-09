آبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف آيفون في تاريخ الشركة

أعلنت شركة آبل هاتفها الجديد كليًا “آيفون آير iPhone Air”، الذي يشكّل فئة جديدة في سلسلة آيفون بفضل تصميمه الفائق النحافة وابتكاراته التقنية المتقدمة.

تصميم فائق النحافة والمتانة

يأتي هاتف iPhone Air بسمك لا يتجاوز 5.6 ملم ليكون أنحف آيفون على الإطلاق، مع إطار من التيتانيوم يمنحه مظهرًا أنيقًا وقوة تحمل عالية. ويعتمد الهاتف على طبقة Ceramic Shield 2 المحسّنة على الجهتين لأول مرة، وهي توفر مقاومة للخدوش أفضل بثلاث مرات، مما يجعله أكثر هواتف آيفون متانة حتى الآن، وفقًا لما زعمته آبل. ويتميز الجزء الخلفي ببروز جديد يمتد بعرض الهاتف.

شاشة أكثر سطوعًا ووضوحًا

يحمل هاتف iPhone Air شاشة OLED قياسها 6.5 إنشات مع تقنية ProMotion ودعم معدل سطوع يصل إلى 3,000 شمعة في ظروف الإضاءة الخارجية، وهو أعلى معدل سطوع في تاريخ هواتف آيفون، كما يدعم الزجاج الأمامي طلاءً مضادًا للانعكاسات مكونًا من 7 طبقات لزيادة الوضوح تحت الإضاءة القوية.

كاميرا جديدة بقدرات مبتكرة

يضم iPhone Air كاميرا خلفية دقتها 48 ميجابكسل مع إمكانية التكبير حتى مرتين، إلى جانب كاميرا أمامية دقتها 18 ميجابكسل مزودة بتقنية Center Stage المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لضبط زاوية التصوير تلقائيًا بحسب عدد الأشخاص في الإطار.

ويتيح المستشعر الجديد أربع نسب مختلفة لالتقاط صور سيلفي أفقية دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.

ويدعم الهاتف ميزة التصوير المزدوج التي تجمع بين الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

أداء أسرع واتصال متطور

يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro السداسي النواة مع معالج رسومات مطور، ومودم الاتصال C1X الجديد الذي يوفر سرعة مُضاعفة في الاتصال، كما يضم شريحة N1 المدمجة التي تدعم تقنيات الوايفاي 7 والبلوتوث، مع اعتماد الهاتف على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط، دون إمكانية إدراج شريحة اتصال تقليدية.

ويحل آيفون آير iPhone Air محل إصدار “بلس” في تشكيلة هواتف آيفون، ليكون إصدارًا وسيطًا بين الإصدار الأساسي آيفون 17 وآيفون 17 برو.

وسيتوفر الهاتف بعدة ألوان، وهي الأبيض، والأسود والأزرق والذهبي.