أجهزة "آيفون" من هذا الطراز ستتوقف عن العمل

بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته شركة "أبل" بإيقاف تحديث الإصدارات القديمة للهاتف الشهير، من المنتظر أن تتوقف العديد من أجهزة آيفون عن القيام بأهم وظائفها الشهر المقبل.

وستختفي تطبيقات حساسةٌ من هواتف آيفون 5 أو النسخ الأقدم، ابتداء من الشهر المقبل، كما سيتم منع الدخول لخدمات الهاتف لكل مَن لم يحدّث إلى "نظام تشغيل أبل 12.0" على الأقل.

وستفقد الإصدارات القديمة من نظام التشغيل لأبل بعض الميزات الضرورية، بما في ذلك الوصول إلى الخرائط، وتطبيق سيري، ومتجر التطبيقات، والعديد من التطبيقات الحيوية.