تسريبات جديدة لـ آيفون 14

عقب إعلان شركة أبل أنها ستكشف عن سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة يوم 7 سبتمبر المقبل، اتسعت دائرة التسريبات، لتركز بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.

فقد كشفت مجلة "فوربس" الأميركية أن التسريبات التي أشارت إلى أن "أبل" ستغير بشكل جذري شكل "آيفون 14" كانت تقتصر حتى وقت قريب على "مخططات مسربة" و"تصورات فنية".

فيما أضافت أن هذا الأمر لم يستمر أكثر، لافتة إلى أن هناك موجة من التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف "آيفون 14 برو" لا يحتوي على "نوتش"، وهو عبارة عن نتوء في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة.

وهذه أول مرة يجري فيها الكشف عن خلو الهاتف المرتقب من هذا الجزء.