135 مليار دولار مبيعات التطبيقات في 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حديث لشركة «آب آني» المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، أن عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية وصل إلى مستوى قياسي جديد، خلال العام الماضي مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواء عبر «آب ستور» أو «غوغل بلاي» إلى 135 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة عند صدور البيانات النهائية للعام 2021، بإضافة مبيعات التطبيقات على المتاجر الأخرى في الصين.

ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير، أن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم، زاد بمقدار 10 مليارات مرة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020 ليصل الإجمالي إلى 140 مليار مرة.

وأشار «تك كرانش» إلى أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية أصبحت صناعة ضخمة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطور تطبيقات تستهدف الأجهزة المحمولة أولا في عام 2019 أكثر من 544 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 6.5 مرات عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التي لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون خلال العام الماضي، 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة سنوية نسبتها 27%.