تحديث من "آبل": هذه التطبيقات تراقبكم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أتاح تحديث جديد من شركة آبل للمستخدمين القدرة على معرفة التطبيقات التي قد تراقبهم، إلى جانب مجموعة من التغييرات الأخرى في تحديث نظام التشغيل iOS 15.2، الذي صدر هذا الأسبوع.

وتتيح أداة تقرير خصوصية التطبيق للمستخدم (App Privacy Report) للمستخدمين، معرفة المعلومات التي تجمعها التطبيقات عنهم، وأين يرسلونها أيضا على الإنترنت، بحسب صحيفة "إندبندنت".

وتعتبر هذه الأداة وسيلة لفحص "تتبع التطبيقات"، كي تمكن المستخدم من اتخاذ قرار إزالة أي تطبيق قد يستخدم المعلومات "بطرق غير ضرورية أو خطيرة"، وفقا للصحيفة.

والأداة متاحة على جميع أجهزة آيفون التي تم تحديثها إلى iOS 15.2، ولكنها تكون غير مفعلة.

ولتفعيل الأداة، على المستخدم الدخول إلى الإعدادات (settings)، والنقر على الخصوصية (privacy)، ومن ثم النقر على تقرير خصوصية التطبيقات أسفل الشاشة (Record App Activity)، وسيؤدي اختيار ذلك إلى إظهار خيار تشغيلها، بالإضافة إلى شرح لما تفعله.

ويبدأ تتبع حالة خصوصية التطبيقات بمجرد تفعيل الأداة، ويتم إعداد تقرير يحتوي على معلومات حول استخدام التطبيق لأشياء مثل "الموقع" (لوكيشن) أو "الميكروفون".

وستظهر بيانات التقرير بعد جمع المعلومات الكافية عن استخدامات التطبيقات، وسيتعين على المستخدم الانتظار لبعض الوقت، حتى يتم ذلك، وفقا للصحيفة.

ويقسم التقرير إلى قسمين، وهما "الوصول إلى البيانات وأجهزة الاستشعار" (data & sensor access)، و "نشاط شبكة التطبيقات" (app network activity).

وفي الجزء الأول يظهر التقرير معلومات عن استخدام التطبيق لبيانات مثل جهات الاتصال أو الصور، والمعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار، مثل الموقع أو البيانات الصحية.

فيما يظهر الجزء الثاني كيفية اتصال هذه التطبيقات بالإنترنت، وأين يتم إرسال المعلومات.