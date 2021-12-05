أوبر تسمح بالتسجيل الصوتي لمحادثات الركاب والسائقين في أميركا

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشفت شركة خدمات النقل الذكي الأميركية أوبر تكنولوجيز عن ثلاث خصائص جديدة بهدف تحسين عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي تطبيقها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها ستبدأ إرسال تنبيه إلى الركاب في حالة اتخاذ السائق لطريق غير متوقع أو توقفه بشكل غير متوقع أيضا أثناء الرحلة، مع السماح للسائق والركاب بالتسجيل الصوتي للرحلة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أوبر تسمح بالتسجيل الصوتي للرحلات في 14 دولة بأمريكا اللاتينية وبدأت تطبيق هذه الخاصية بشكل تجريبي في ثلاث مدن بالولايات المتحدة وهي لويسفيل بولاية كنتاكي وكانساس سيتي بولاية ميسوري وراليف دورام في نورث كارولينا.

وقالت أوبر إنه بعد فترة الاختبار ورصد رد فعل المستخدمين، ستتيح الشركة خاصية التسجيل الصوتي في المزيد من المدن الأميركية.

ويمكن تقديم التسجيل الصوتي للرحلة إلى شركة أوبر لدعم موقف الراكب أو السائق في حالة وجود شكوى تتعلق بالسلامة والأمان من جانب أحدهما.

في الوقت نفسه فإن تشغيل الخاصية اختياري وسيتم إرسال تنبيه إلى الراكب في حال تفعيل السائق للخاصية أثناء الرحلة وسيتم تخزين التسجيل بشكل مشفر على الهاتف الذكي للمستخدم ولن تحصل أوبر على هذه التسجيلات بشكل آلي، حيث يجب أن يقدمها المستخدم بنفسه للشركة في حال احتاج إلى ذلك.

وقالت الشركة إن "الأمر متروك للمستخدم لكي يفعل خاصية التسجيل ولكي يقدم التسجيل للشركة بعد ذلك".