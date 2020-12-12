تغيير لوحة المفاتيح الافتراضية في «غالاكسي»»

المصدر: الامارات اليوم

يشتكي البعض من لوحة مفاتيح «سامسونغ» الخاصة بهواتف «غالاكسي»، لتأخر استجابة المفاتيح وتراجع كفاءة ملمح التنبؤ بالجمل، وبعض الأسباب الأخرى. لكن لحسن الحظ أن نظام التشغيل «أندرويد» يسمح للمستخدم باختيار لوحة المفاتيح التي تروق له، حيث يمتلئ متجر Play بالكثير من هذه التطبيقات ومعظمها مجانية.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «سامسونغ غالاكسي» Samsung Galaxy، ورغبت في التغيير من لوحة المفاتيح الافتراضية في الهاتف إلى لوحة مفاتيح أخرى، فاتبع ما يلي: توجه إلى متجر تطبيقات Play، وثبت لوحة المفاتيح التي تروق لك، وبموجب ذلك ستصبح موجودة تلقائياً ضمن إعدادات الهاتف حتى لو لم تكن للتطبيق الخاص بها أيقونة ظاهرة، ثم انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب «الإدارة العامة» General Management وانقر فوقه، وبعدها انقر داخل النافذة الجديدة فوق الخيار الأول الخاص بـ«اللغة والإدخال» Language And Input، ثم انقر فوق خيار «لوحة المفاتيح على الشاشة» On-Screen Keyboard، لتظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار «لوحة المفاتيح الافتراضية» Default Keyboard، ثم اختر لوحة المفاتيح التي تريدها بالنقر فوقها من بين القائمة المتاحة أمامك، وستظهر اللوحة التي اخترتها في كل مرة تحتاج فيها إلى الاستعانة بلوحة المفاتيح.