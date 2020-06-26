منع استخدام التطبيقات لباقة بيانات «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح نظام التشغيل «آي أو إس 13» بإيقاف استخدام بعض التطبيقات على هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» لباقة البيانات الخليوية على الجهاز، بينما تظل الباقة تعمل مع بقية التطبيقات إذا رغب المستخدم في ذلك.

ومن ثم يمكنه مثلاً استخدام باقة بيانات الهاتف مع تطبيق البريد للوصول إلى الرسائل المهمة، بينما يمنع تطبيق «فيس بوك» مثلاً، أو «موسيقى أبل» من استخدام هذه الباقة. ويستطيع المستخدم من خلال هذا الملمح حظر الإعلانات في الألعاب على هواتف «آي فون».

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13» أو أجهزة «آي باد» العاملة بنظام التشغيل «آي باد أو إس»، اتبع الخطوات التالية لمنع تطبيقات معينة من استخدام باقة بيانات الهاتف: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، وانقر داخل النافذة الجديدة ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم «البيانات الخليوية» Cellular Data لتشاهد بموجب ذلك قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام باقة البيانات الهاتف، وبعدها ابحث عن التطبيق الذي ترغب في منع استخدامه لباقة البيانات ثم حرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار، وبموجب ذلك سيتحول اللون الأخضر للمؤشر إلى اللون الرمادي. وتستطيع بالطريقة نفسها أيضاً إيقاف استخدام خدمة «آي كلاود» السحابية لباقة بيانات الهاتف.