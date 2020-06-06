إعادة هواتف «آي فون» المفقودة رغم تفعيل رمز المرور

المصدر: الامارات اليوم

عندما يعثر شخص على هاتف مفقود فإنه يحاول إعادته لمالكه، فيلجأ إلى فتح الهاتف واختيار أحد جهات الاتصال المميزة مثل الأم أو الأب من «جهات الاتصال» Contact app لرد الهاتف إلى صاحبه. وفي هواتف «آي فون» قد يطلع على بطاقة صاحب الهاتف My Card ضمن جهات الاتصال والتي تضم بعض المعلومات مثل بريده الإلكتروني أو أرقام أخرى للاتصال به، إلا أن صاحب الهاتف قد يكون فعّل «رمز المرور» Passcode، وبالتالي لا يمكن لمن وجد الهاتف الوصول إلى هذه المعلومات.

ولذلك، إذا تعرضت لهذا الموقف، فإنه يمكنك إعادة هاتف «آي فون» إلى مالكه رغم تفعيله لملمح رمز المرور، وذلك بمراجعة «المعرف الطبي» Medical ID لصاحب الهاتف من شاشة الغلق، حيث ستجد جهات الاتصال التي يمكن الاتصال بها في حالة الطوارئ.

وفي حال لم تتمكن من تطبيق الطريقة السابقة، نظراً لأن صاحب الهاتف لم يقم بإعداد ملفه الطبي، فاطلب من المساعد الرقمي «سيري» عرض محتويات بطاقة تعريف مالك الهاتف، وذلك بالنقر مع «التثبيت» فوق زر الشاشة الرئيسة، أو النقر مع «التثبيت» فوق الزر الجانبي، ثم اطلب من «سيري» إظهار محتويات هذه البطاقة Show My Contact Card.

اطلب من «سيري» كذلك الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به: «Call Last Dialed Number» أو تلقي اتصال منه «Call Last Received Number».

كما يمكنك الطلب من «سيري» الاتصال بالأم أو الأب أو المنزل Call Mom, Dad, or Home، وستتصل بناء على ذلك بوالدة صاحب الهاتف، أو والده، أو منزله، لتخبرهم بعثورك على الهاتف.

لاحظ هنا أن «سيري» تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، لذلك إذا وجدت أن الاتصال بالويب معطل، فاطلب منها تشغيل باقة بيانات الهاتف «Turn On Mobile Data».