تخصيص قائمة لمجموعات الأماكن في «خرائط أبل»

المصدر: الامارات اليوم

أدخلت شركة «أبل» كثيراً من التحسينات على «تطبيق الخرائط» في نظام التشغيل «Ios 13» الخاص بهواتف «آي فون»، ونظام التشغيل «Ipados 13» الخاص بأجهزة «آي باد». ومن الملامح الجديدة قائمة الأماكن المفضلة التي يمكن للمستخدم الاحتفاظ داخلها بأهم المواقع المفضلة لديه، مثل المنزل والعمل، ومن ثم تقدير الوقت اللازم للوصول إليها من مكان وجوده. كما أضافت «أبل» ميزة «قوائم المجموعات»Collection lists التي يمكن للمستخدم أن يجمع بها أهم الأماكن التي ينوي التوجه إليها، كأشهر المعالم التي يفضل زيارتها أثناء وجوده في مدينة معينة، وكذلك تشارك هذه القائمة مع الأصدقاء. فإذا كنت من مستخدمي «تطبيق الخرائط» في إصداراته الحديثة ورغبت في إنشاء مجموعة تضم أماكن عدة، اتبع الآتي: افتح «تطبيق الخرائط» Apple Maps الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة تضم مسارات عدة، والمس المستطيل الرمادي الصغير الموجود أعلى حقل البحث ومرر من أسفل شاشة الهاتف في اتجاه الأعلى، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «المجموعات» Collections، وانقر فوق خيار «إنشاء مجموعة جديدة» New Collection المندرج تحته، ومن ثم أطلق الاسم الذي ترغب فيه على المجموعة، ثم انقر فوق زر «الإنشاء» Create في أعلى يمين الشاشة، وبعدها انقر فوق زر «إضافة مكان» Add a Place في نهاية النافذة، وسجل اسم مكان أو معلم شهير أو مؤسسة معينة ترغب في زيارتها، ثم انقر فوق أيقونة الجمع المجاورة للمكان الذي تبحث عنه ضمن نتائج البحث لإضافته إلى المجموعة، وكرر خطوة البحث والإضافة حتى تكتمل المجموعة، ثم انقر زر «تم» Done.