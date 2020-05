فتح هواتف «آي فون» ببصمة الوجه مع ارتداء القناع الطبي

المصدر: الامارات اليوم

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في العالم، لجأ الجميع إلى ارتداء أقنعة الوجه للحماية من العدوى، غير أن هذا الأمر أعاق ملمح فتح هواتف «آي فون» باستخدام بصمة الوجه، وهو أمر ضروري أحياناً للطواقم الطبية التي تلتزم بإجراءات الحماية، وفي الوقت نفسه مضطرة لاستخدام هواتفها لإجراء اتصالات ضرورية.

من جانبها أكدت شركة «أبل» الأميركية أن بمقدور المستخدمين الاستعاضة عن بصمة الوجه برمز المرور، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى إمكانية استخدام بصمة الوجه على الرغم من ارتداء القناع إذا عدل المستخدم إعدادات بصمة الوجه، والتصوير بالقناع بعد طيه مع إخفاء أرنبة الأنف. ويتم ذلك من خلال فتح «الإعدادات» Settings وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي، ثم انتقل إلى تبويب: «بصمة الوجه ورمز المرور» Face ID & Passcode.

انقر فوق خيار «إعادة ضبط إعدادات بصمة الوجه» Reset Face ID أو فوق خيار «المظهر البديل» Alternate Appearance، ثم ابدأ بطي القناع إلى نصفين وثبته على وجهك.

وإذا ظهرت رسالة على الهاتف تقول Face Obstructed فهذا يعني أنه عليك تحريك القناع ببطء بعيداً عن مركز الوجه، وبالتالي سيطلب منك الهاتف تحريك رأسك ببطء لإكمال الدائرة Move Your Head Slowly To Complete The Circle.

أكمل دورتي مسح الوجه بطي القناع في الاتجاه نفسه، ويفترض أن تشاهد حينئذ رسالة تقول: «تم إعداد معرف الوجه الآن» Face ID Is Now Set Up، وبعد ذلك ارتدِ قناعك بشكل كامل، ثم اختبر فتح هاتفك أثناء ارتدائه.