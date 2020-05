استخدام رمز المرور في تأكيد الشراء عبر «آي فون 11»

المصدر: الامارات اليوم

تتيح هواتف «آي فون 11» تأكيد عمليات الشراء عبر الـ«ويب»، من خلال النقر المزدوج فوق الزر الجانبي في الهاتف، ومن خلال إدخال رمز المرور. ويمكن للمستخدم أن يختار أياً من الطريقتين، ورغم أن البعض قد يفضل إعداد النقر المزدوج لما فيه من سهولة، فإن البعض الآخر قد يفضل إتمام الأمر من خلال إدخال رمز المرور Passcode.

لذلك إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13.3.1»، فإنه يمكنك استخدام رمز المرور في تأكيد عمليات الشراء من خلال فتح «الإعدادات» Settings وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي.

انقر بعد ذلك داخل نافذة «الإعدادات» فوق تبويب «إمكانية الوصول» Accessibility، ثم انقر فوق خيار «الزر الجانبي» Side Button.

حرك المؤشر الموجود بجوار خيار «استخدام رمز المرور في المدفوعات» Use Passcode for Payments من اليسار إلى اليمين لتفعيله، ثم أدخل رمز المرور الخاص بك داخل الدوائر الموجودة تحت عبارة Enter Your Passcode.