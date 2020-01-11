خفض درجة إضاءة شاشة أجهزة «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

ينزعج بعض المستخدمين من درجة إضاءة شاشة أجهزة «آي فون»، فيخفضون مستوى السطوع عبر «مركز التحكم»، غير أن النتيجة لا تكون مرضية، وقد يكررون الخطوات نفسها مرات عدة، لكن درجة السطوع تظل مزعجة لأبصارهم، لذلك إذا كنت قد انتقلت إلى أدنى درجات سطوع الشاشة ومازلت تشعر بالانزعاج، فإنه يمكنك الاستعانة بملمح «التقليل الفائق للسطوع» الموجود ضمن قسم: «إمكانية الوصول»، من خلال النقر فوق «الإعدادات» Settings، ومنها انتقل إلى «الإعدادات العامة» General، ثم إلى قسم «إمكانية الوصول» Accessibility.

انقر فوق تبويب: «التقريب» Zoom، ثم حرك المؤشر الموجود بجانب خيار Zoom داخل النافذة الجديدة إلى وضع «تشغيل»، ثم انقر فوق الشاشة بأصابعك الثلاثة معاً للوصول إلى طبقة جديدة من الخيارات، وهنا انقر داخل النافذة الصغيرة التي ستظهر أمامك فوق خيار: «تقريب الشاشة بالكامل» Full Screen Zoom، ثم حرك مؤشر التقريب إلى أقصى ما تستطيع جهة اليسار، ثم انقر فوق خيار: «انتقاء فلتر» Choose Filter داخل النافذة نفسها، ثم فوق خيار «إضاءة خفيفة» Low Light.

انقر فوق أي جزء من الشاشة للخروج من وضع طبقات الاختيار، ثم ارجع إلى «الإعدادات» Settings ومنها انتقل ثانية إلى «الإعدادات العامة» General ثم إلى قسم «تسهيل الوصول» Accessibility.

بعد ذلك، انقر فوق خيار «الاختصار الخاص بإمكانية الوصول» Accessibility Shortcut ثم فوق خيار «التقريب» Zoom، وأخيراً، انقر بأصابعك الثلاثة فوق زر الشاشة الرئيسة للتبديل بشكل سهل بين السطوع الأقل، ومستوى السطوع العادي.