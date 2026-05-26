إتش.بي تطلق كمبيوتر محمول مخصص للألعاب

أطلقت شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الأميركية هيوليت باكارد (إتش.بي) اليوم الثلاثاء كمبيوتر محمول للألعاب تم تصميمه بالتعاون مع شركة ريوت جيمز للألعاب.

يحمل الجهاز الجديد اسم هايبر إكس أومين 16 فالورانت وهو أحدث نتاج للتعاون مع ريوت جيمز بعد الجهاز السابق أومين 35 إل فالورانت المكتبي والكمبيوتر المحمول أومين 16 ليج أوف ليجندز ليمتد في العام الماضي.

يبدأ سعر الكمبيوتر الجديد من 99,3049 دولار وهو مزود بالمعالج أيه.إم.دي ريزين 99955 إتش.إكس3 دي وبطاقة الرسوم إنفيديا جي فورس آر.تي.إكس 5070، مع ذاكرة طراز جي.دي.دي.آر7 سعة 12 جيجابايت.

وقالت إتش.بي في بيان إن الكمبيوتر المحمول الجديد للألعاب يقدم أداء سريع الاستجابة، وخيارات تخصيص مدروسة، وتصميماً مستوحى من عالم لعبة فالورانت، مما يساعد اللاعبين على التركيز، والتفاعل بسرعة، والمنافسة بثقة.