سماعة رأس لاسلكية تقاوم العرق والمطر

أعلنت شركة "ناثينج Nothing" عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية CMF Buds 2 الجديدة، التي تتمتع بمقاومة العرق والمطر وفقا لفئة الحماية IP55. وأوضحت الشركة البريطانية أن سماعة الرأس اللاسلكية CMF Buds 2 الجديدة تدعم تقنية غوغل Fast Pair ومايكروسوفت Swift Pair وتقنية البلوتوث متعدد النقاط (Bluetooth Multipoint)، وكذلك برامج الترميز SBC وAAC.

وتدعم سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)؛ حيث يمكنها خفض الضجيج المزعج بما يصل إلى 48 ديسيبل. وبفضل تجهيزها بستة ميكروفونات فإن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تتضمن وضع الشفافية، بينما تعمل وظيفة اكتشاف الأذن على إيقاف سماعة الرأس اللاسلكية تلقائيا بمجرد إخراجها من الأذن.

كما أعلنت CMF by Nothing، العلامة التجارية الفرعية لشركة Nothing، عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تضم الهاتف الذكي CMF Phone 2 Pro، بالإضافة إلى ثلاثة طرز من سماعات الأذن: CMF Buds 2، CMF Buds 2 Plus، وCMF Buds 2a. جاء الإعلان الرسمي عن هذه المنتجات خلال فعالية الإطلاق العالمي التي أُقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي، في حين تم استعراضها إقليميًا في Channel Hub MEA.

وقال المدير الإقليمي لشركة Nothing في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ريشي كيشور جوبتا:

"نقدم أحدث منتجات CMF إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي. يمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في رحلتنا الإقليمية ويعكس التزامنا بتوسيع تواجدنا في الأسواق الرئيسية. تتميز دول الخليج بمجتمعات تقنية واعية ومتطلبة، ونثق بأنهم سيُقدّرون التوازن الدقيق الذي تقدمه CMF بين التصميم الهادف والتكنولوجيا المتطورة بأسعار مدروسة".

وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التفاعل مع مجتمعنا وتقديم تجارب منتجات استثنائية تسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية". وخلال الفعالية الإقليمية، قدّم خبير الذكاء الاصطناعي والتقنية محمد سعيد عرضا مفصلا حول CMF Phone 2 Pro، تضمن أبرز المواصفات التقنية وتجربته الشخصية مع الجهاز.