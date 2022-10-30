سماعة «كويست برو» من «ميتا» الأفضل لألعاب «الواقع الافتراضي»

أطلقت شركة «ميتا» سماعة «كويست برو» بتصميم مبتكر، وهي شبيهة بسماعة «كويست 2» من نواحٍ عدة، لكنها جهاز قوي ومليء بالأفكار والميزات المتعلقة بالواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن تظل ألعاب الواقع الافتراضي شائعة حتى في المستقبل القريب. وتعتبر سماعة الرأس «كويست برو» الأقوى من نوعها لألعاب الواقع الافتراضي على الإطلاق، ومزودة بمعالج من الجيل المقبل أسرع بـ50% من المعالجات الأخرى، وكذلك بعدسات مسطحة تجعل حجم السماعة أصغر، إضافة إلى زوج من شاشات «كلد» تجعل السطوع أكثر إشراقاً.

والسماعة الجديدة متوافرة في متاجر التجزئة منذ 25 أكتوبر الجاري، ويبلغ ثمنها 1499 دولاراً (5500 درهم)، وبسعة تخزين تبلغ 256 ميغابايت، ويمكن أن تستمر في العمل ساعتين في الشحنة الواحدة. وتعتبر سماعة «كويست برو» جهازاً للواقع المختلط أكثر من كونها للواقع افتراضي، وهذا يعني أن معظم تطبيقات «كويست برو» ستعمل على تشجيع المستخدم على التفاعل مع العالم المادي حوله إضافة إلى العالم الافتراضي، الأمر الذي يجعلها تجربة مرغوبة أكثر من سيناريوهات السماعات الأخرى، ولكن بالنظر إلى سعرها المرتفع قد يتساءل البعض: من الذي سيتمكن من شراء سماعة أذن بـ1499 دولاراً؟ ولكن يبدو أن شركة «ميتا» تركز على العملاء المحترفين والشركات، وتهدف «كويست برو» إلى منح المستخدمين طريقة ملموسة لإعادة إنشاء المكتب في أي مكان، سواء كان ذلك يعني العمل في المنزل أو من غرفة فندق. وإضافة إلى كل ذلك تبدو «كويست برو»، مصممة للمحترفين أو المتحمسين الذين يريدون المزيد دون الحاجة إلى جميع الأجهزة الغالية الثمن التي يحتاجها بعض المحترفين. وستوفر شركة «أوتودسك» المتعددة الجنسيات والمتخصصة في صناعة البرمجيات، قريباً، جانباً من تطبيقاتها لمستخدمي «كويست برو»، والتي يمكن أن تجعل تصاميم «كاد»، والتصاميم ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى المساعي الإبداعية الأخرى، أكثر جاذبية مما يمكن أن تكون باستخدام الفأرة ولوحة مفاتيح الكمبيوتر. ويمكن للمتطورين إنشاء تطبيق أو لعبة خصيصاً لـ«كويست برو»، إذا استدعت الحاجة، على الرغم من أنه نظراً لسعرها المرتفع، فعلى الأرجح لن نرى هذا يحدث في أية لعبة خاصة بها، والأرجح أن يكون ذلك للتطبيقات الإنتاجية التي تركز على الأعمال والواقع المختلط.

وتعمل جميع ألعاب «كويست» و«كويست 2» على سماعة «كويست برو» تلقائياً، وليست بحاجة إلى إعادة بناء أو تعديل، ويمكنك تحميل الألعاب والتطبيقات على «كويست برو» من المتاجر مثل «سايد كويست» وكذلك يمكنك القيام بالأمر ذاته في «كويست» و«كويست 2». وتعتبر «كويست برو» بمثابة مغامرة بالنسبة لشركة «ميتا»، ليس بسبب سعرها المرتفع فقط، وإنما لعدم كونها متابعة مباشرة لـ«كويست 2». ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه المغامرة ستؤتي ثمارها أم لا، وهو التخمين الذي يهيمن على مسؤولي الشركة. وتتضمن سماعة الرأس «كويست برو» مجموعة من الملحقات والقطع الأخرى مثل: سماعة الرأس من «ميتا كوريست برو»، وحزام للتثبيت على الرأس، والشاحن، وغطاء واقٍ للرأس، ومانعات الضوء الجزئية، وكبل شحن من النوع «سي» بنموذج «يو إس بي»، وكبل لشحن أجهزة التحكم (من أجل اللعب والشحن)، وكبل قابس يتم وضعه في الجدار، وهناك مانع الضوء الكامل، ويمكن شراؤه بصورة منفصلة من أجل الانغماس في محتوى لعبة الواقع الافتراضي، إضافة إلى عدد من المحلقات الأخرى لـ«كويست برو».