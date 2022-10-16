هواتف «غوغل بكسل7 و7 برو» شبيهة بنماذج العام الماضي.. مع بعض التحسينات

على غرار «بكسل واتش»، هناك العديد من التقارير حول هواتف «بكسل7، و7 برو». وتم الكشف عن هذه الهواتف بصورة رسمية في عام 2022، في مناسبة يطلق عليها «مصنوع من قبل غوغل بكسل»، وهناك بعض الانطباعات الأولية حول كيف تبدو هذه الهواتف الذكية، وما الجديد أو المختلف عن هواتف «بكسل6، و6 برو» التي تم إصدارها العام الماضي.

وتم إطلاق هاتف «غوغل بكسل7» بأسعار مثيرة للإعجاب، حتى على الرغم من أن أسعارها أعلى من السنتين الماضيتين، إلا أن «غوغل» حافظت على الأسعار، كما كانت لنماذج السنة الماضية، حيث بلغ سعر «بيكسل7»، نحو 599 دولاراً (2198 درهماً)، أما «بكسل7 برو»، الأكبر حجماً فسعره 899 دولاراً (3299 درهماً)، ويحتوي كلا الهاتفين على خيارات تخزين 128غيغابايت، و256 غيغابايت، ويمكن أن يكون «7 برو» 513 غيغابايت. وتعتبر هواتف «بكسل» هي أفضل هواتف «أندرويد» منذ إطلاقها. ومنذ «بكسل6 و6 برو»، الصادرين العام الماضي قامت «غوغل» بتغيير لغة تصميم هذا الهاتف الذكي بصورة جذرية، وأدخلت شريط الكاميرا أو حافة الكاميرا، التي تمتد عبر الجزء الخلفي من الهاتف بالكامل، بزجاج ثنائي اللون، يغلف الكاميرا. وبهذا التغيير عن العام الماضي، ليس من المستغرب رؤية شركة «غوغل» وهي تواصل إنتاج هواتفها المتشابهة في الشكل العام، ولكن مع بعض التحسينات.

أما في ما يتعلق بالشاشات، فهي تحت حماية شركة «فكتوس»، ويستخدم كلا الهاتفين تقنية «أوليد»، ولكن «بكسل7» له شاشة بقياس 6.3 بوصات «إف إتش دي» وعالية التحديث ومثبتة عند 90 هيرتز. وتتمتع بسطوع صلب يصل إلى 1000 شمعة في وضع «اتش دي آر»، ويمكن أن يرتفع الى 1400 شمعة.

من ناحية أخرى، فإن «7 برو» يبلغ قياس شاشته 6.7 بوصات، وهي شاشة «LTPO» كبيرة ومستوية من دون حواف تقريباً، وبدقة (+QHD) وتردد 120 هيرتز. وتظل مستويات السطوع كما هي لدى «بكسل7»، باستثناء أن «7 برو» يمكنه إضافة 100 شمعة، بحيث يصل أعلى قمة للسطوع 1500 شمعة. وأما الأبعاد المادية فهي متساوية مع أبعاد هواتف العام الماضي، مع تغيرات بسيطة للغاية. وفي ما يتعلق بالبطارية فإن «بكسل7»، مزود ببطارية بقوة 5000 ميللي أمبير، أي أقل من بطارية «6 برو»، وقوتها 5003 ميللي أمبير. ولكن «بكسل7» تناقصت قوة بطاريته من 4614 ميللي أمبير إلى 4355 أمبير. ومن الجدير بالملاحظة هو التغير الكبير في قدرة «بكسل7» مقارنة بنماذج العام الماضي، ولكن ربما تعمل الرقاقة الإلكترونية «تنسور2» الجديدة على تحسين كفاءة الطاقة، للتعويض عن تقليل حجم البطارية. وهو أمر سيخضع للاختبار لهذا الهاتف الذكي.

ويعمل كل من «بكسل7، و7 برو»، بنظام «أندرويد 13»، الذي يعمل به الجيل السابق من هواتف «بكسل» منذ أغسطس 2022.