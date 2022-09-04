«سبيس إكس» تزوّد «رويال كاريبيان» بخدمات «الإنترنت الفضائي»

تبدأ شركة «رويال كاريبيان»، التي تعمل في مجال تشغيل السفن السياحية، بمد خدمة الإنترنت إلى السفن السياحية التي تشغلها من خلال الأقمار الاصطناعية التي أطلقتها شركة «سبيس اكس»، والتي تعتبر «أكبر انتشار للإنترنت العالي السرعة» في صناعة السفر حتى الآن.

ويبدأ العمل لتشغيل هذه الخدمة سريعاً في العلامات التجارية الثلاث التي تملكها الشركة، وهي «رويال كاريبيان إنترناشونال»، و«سيلبيريتي كروز»، و«سيلفرسي كروز»، ومن المتوقع أن يتم إنهاء تركيب التجهيزات الخاصة لذلك بحلول بداية 2023، وفق ما ذكره بيان صحافي. وقالت شركة «رويال كاريبيان»: «يأتي هذا القرار بعد تجريب هذه الخدمة على إحدى سفنها، وهي (حرية البحار)، ولقيت ردود فعل إيجابية للغاية من الضيوف وطاقم السفينة».

وأعلنت الشركة على موقع «تويتر»، عن قيامها بتركيب «لاقطات إنترنت سبيس إكس»، وهي الأطباق الصغيرة التي يجب تركيبها من أجل التقاط الإنترنت.

وقال المدير التنفيذي «لمجموعة رويال كاريبيان»، جاسون ليبرتي: «ستعمل خدمة الإنترنت هذه على تعزيز نشاطات نطاق التردد العالي، مثل بث الفيديو، إضافة إلى أنشطة أخرى، مثل الاتصالات المرئية».

ويمثل هذا المشروع أول شراكة بين مجموعة «رويال كاريبيان» و«إنترنت سبيس إكس»، ويأتي في أعقاب شراكة مماثلة، تم الإعلان عنها من قبل شركة خطوط الطيران «هاواي»، وإعلان أخير مفاده أن «سبيس إكس» ستطرح خدمة جديدة لتوسيع خدمات الهواتف النقالة عبر «المناطق الميتة»، أو غير المغطاة بشركات الاتصالات، عن طريق استخدام أقمار اصطناعية جديدة، سيتم إطلاقها مستقبلاً.

وظهرت صفقة «سبيس إكس» مع «رويال كاريبيان»، بعد أن وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، على توسيع نطاق خدمات «سبيس إكس» إلى الطائرات، والسفن، والحافلات، والبيوت المتنقلة، إضافة إلى العربات الأخرى. وقبل ذلك، كانت رخصة «سبيس اكس» للاستخدام فقط في المنازل المفردة، أو الشركات على الأرض.

وقالت شركة «سبيس إكس» في وقت سابق من العام الجاري، إن لديها نحو 400 ألف مشترك حول العالم، وتصل تكاليف الخدمة في المنازل إلى 110 دولارات شهرياً، مع تقديم جهاز التقاط الخدمة الذي يكلف 600 دولار لمرة واحدة.

أما خدمات الشركة في البحار، فتبلغ قيمة الاشتراك 5000 دولار شهرياً، في حين أن المعدات التي يجب تركيبها من أجل التقاط الخدمة فتبلغ تكاليفها 10 آلاف دولار، من أجل تركيب «لاقطين»، وفق ما ذكره موقع الشركة. ومن غير الواضح ما إذا كان السعر المعلن على الموقع يتوافق مع الشروط المالية لصفقة الشركة مع مجموعة «رويال كاريبيان». ولم ترد الشركة على الأسئلة التي أرسلت إليها. وتعتمد خدمة «سبيس إكس» على آلاف الأقمار الاصطناعية القريبة من الأرض، والتي تعمل بالتوافق معاً لنقل الإنترنت إلى الأرض. وفي نهاية المطاف، تأمل الشركة أن تغطي كل كوكب الأرض باستخدام 30 ألف قمر اصطناعي، ويعمل حالياً نحو 3000 قمر، تدور حول كوكب الأرض.