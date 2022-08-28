5 متغيّرات فرضتها جائحة «كورونا» على أسواق الشاشات التلفزيونية

أفاد رئيس قسم أجهزة العرض المرئية في «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، نيكولا اكسنتاجيفك، بأن «أسواق الشاشات التلفزيونية بالدولة ومنطقة الخليج شهدت متغيّرات عدة، أخيراً، في سلوك المستهلكين وتوجهات الطلب على الشاشات، وذلك بدعم من تداعيات جائحة (كوفيد-19)».

وأشار في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «أبرز المتغيّرات في الأسواق المستمرة حالياً تشمل نحو خمسة متغيّرات، تتضمن تغيّر توجهات الطلب على قياسات الشاشات في الأسواق، إذ كانت قبل الجائحة وخلال الأشهر الأولى منها تتركز في الشاشات بأحجام صغيرة مثل 43 بوصة، فيما تغيّرت مؤشرات النمو في الطلب لتشمل الشاشات الكبيرة التي شملت قياسات 65 و75 بوصة».

وأضاف أن «من المتغيّرات التي شهدتها أسواق الشاشات، تحول المستهلكين لاستخدام منصّات التواصل الاجتماعي بمعدلات كبيرة عبر الشاشات التلفزيونية الذكية، وتحميل تطبيقاتها»، لافتاً إلى «تحوّل معدلات الاستخدام ليشمل استخدام تطبيقات تتعلق بالعمل أو التعليم عن بُعد، وعدم اقتصار استخدام الشاشات فقط على المحتوى الترفيهي، إضافة إلى نمو مواكب في استخدام الشاشات لأغراض ألعاب الفيديو».

وركز على «نمو معدلات ترقية أحجام الشاشات وارتفاع مؤشرات المبيعات بنسب كبيرة، إذ شهدت أسواق الخليج نمواً، على سبيل المثال، في مبيعات الشاشات من الفئات المدعومة بتقنيات (4 كية، و8 كيه) خلال العام الماضي».

وقال إن «أسواق الشاشات التلفزيونية شهدت نمواً في الطلب على التطبيقات المختصة بتقديم المحتوى الرقمي الترفيهي المدفوع، ما جعل الشركة تنفذ زيادات بنسبة 100% في عدد التطبيقات المختصة من تلك النوعية، والمحملة بشكل مسبق على منصات الشاشات التلفزيونية».