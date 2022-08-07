إيلون ماسك يربط صفقة «تويتر» بصحة حسابات المستخدمين

قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إن صفقة استحواذه على شركة التدوين «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، يمكن أن تمضي قدماً إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب، وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على «تويتر»، أمس: «إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية زائفة فعلياً، فلا ينبغي أن يحدث ذلك».

ورداً على سؤال أحد مستخدمي «تويتر»، عمّا إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق في «مزاعم مشكوك في صحتها» للشركة، غرّد ماسك قائلاً: «سؤال جيد، لماذا لا يقومون بذلك؟».

وقد امتنعت «تويتر» عن التعليق على التغريدة عندما تواصلت معها «رويترز». كما رفضت «تويتر» الخميس الماضي، مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي. وقالت إن هذه الادعاءات «غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة».

وأوضحت «تويتر» في إفصاح صدر الخميس: «وفقاً لقول لماسك، فقد تعرض هو - الملياردير المؤسس للعديد من الشركات ويقدم له المشورة العديد من المصرفيين والمحامين في وول ستريت - للخداع من (تويتر) لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار.. هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو».

ورفع ماسك دعوى مضادة على «تويتر» في 29 يوليو الماضي في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.