نصائح لتجنب انتفاخ بطاريات الكمبيوتر و«المحمول»

المصدر: ترجمة: ح.ع.ح عن «واشنطن بوست»

قال باحث التقنيات، الأميركي غاريث بيلتون (22 عاماً)، إن من ضمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعامل معها خلال الشهرين الماضيين، كان هناك سبعة أو ثمانية أجهزة منها بـ«بطاريات منتفخة». وأكد بيلتون الذي يعمل في شركة زراعية صغيرة بوسط ولاية «مين» الأميركية، إن تلك البطاريات لم تكن قديمة. ونشر بيلتون اكتشافاته مع جمعية «سبيسبيلوز»، التي تضم نحو 60 ألف عضو يتبادلون صور البطاريات المستعملة للهواتف المحمولة، وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، التي أصبحت منتفخة بأكثر من حجمها الأصلي. وقال: «أعتقد أن ذلك يحدث مع 10% من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي أتعامل معها، وشاهدتها في الهواتف المحمولة، ولكن بصورة أقل بكثير»، لافتاً إلى أن البطاريات المنتفخة أصبحت مسألة شائعة، بالنظر إلى زيادة اعتمادنا على البطاريات القابلة للشحن. وقد تكون البطاريات المنتفخة خطرة، إلا أن ذلك ليس مؤكداً.

ويقول الباحث في البطاريات، والأستاذ في جامعة تكساس، ديفيد ميتلين: «انتفاخ البطارية أمر سيئ، وهو يدل على تناقص أداء البطارية، لكن هذا لا يعني أن البطارية ستحترق في الحال». إلا أن البطارية المنتفخة تنطوي على العديد من الأضرار، إذ يمكن أن تضر بأجزاء من الجهاز المزودة به، كما يمكن أن تؤدي إلى تشقق شاشة الهاتف المحمول الضعيفة. ولذلك، إذا وجدت بطارية منتفخة في أحد الأجهزة بمنزلك، فتوقف عن استخدام الجهاز، ولا تعمل على إعادة شحن الجهاز مرة أخرى.

أما أسباب انتفاخ البطارية، فيعتمد ذلك على الغازات التي تصدر عن المواد داخل البطارية.

أما السبب الذي يجعل جميع البطاريات لا تنتفخ، فهو أن بعضها مزودة بآليات تقلل عملية التحلل إلى أدنى حد. ولا يمكن منع عملية انتفاخ البطارية بصورة كاملة، إلا أنه يمكن اتخاذ بعض التدابير التي تقلل من خطر انتفاخ البطارية إلى أدنى حد، كأن لا تجعل الأجهزة العاملة بهذه البطارية تسخن، ذلك أن الحرارة تسرع من تحلل المادة اللزجة، وبالتالي انتفاخ البطارية. كما يجب الانتباه إلى مستويات شحن البطاريات، وألا تجعل البطارية متصلة بالقابس الكهربائي طوال الوقت، نظراً لأن ذلك يؤثر في تحلل المادة اللزجة، والعكس صحيح، أي أن بقاء البطارية مشحونة بصورة كاملة، أو فارغة دائماً، يؤدي إلى انتفاخها، ولهذا يُنصح عندما يصل الشحن في البطارية إلى 100%، بفصلها عن التيار الكهربائي، وعندما يصل الشحن إلى 10 أو 20% بشحنها من جديد.