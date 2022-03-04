«إل جي» توفر تقنيات اتصال الجيل الخامس في السيارات الأوروبية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إل جي إلكترونيكس» عن توقيع عدد من الاتفاقات أخيراً، بغرض تزويد شركات صناعة السيارات الأوروبية بحلول اتصالات شبكات الجيل الخامس 5G.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه بفضل تقنياتها الأساسية المتطورة وواسعة النطاق، فقد حصلت على ميزة تنافسية في معايير شبكات الجيل الخامس، وأصبحت تمثل حالياً ما نسبته 10% من موافقات براءات الاختراع القياسية العالمية لشبكات الجيل الخامس، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً.

ومن أنظمة المركبات المتصلة بكل شيء (V2X)، إلى حزم الأجهزة والبرامج المتكاملة، وبوابات الاتصال داخل السيارة، تقدم ابتكارات «إل جي» للاتصال عن بُعد، تقنيات 5G بمستوى جديد من الاتصال والسلامة خلال القيادة على الطريق.

وأوضحت الشركة أن أنظمة المركبات المتصلة بكل شيء، تعتبر عنصراً أساسياً في المركبات ذاتية القيادة، إذ تتيح تواصل المركبات مع غيرها من المركبات والمشاة القريبين، والبنية التحتية في الوقت الفعلي، لتوفير بيئة أكثر أماناً للجميع.