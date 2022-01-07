«ريبيت كابيتال» تجمع 1.15 مليار دولار في «الصندوق السابع»

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن

تمكنت شركة «ريبيت كابيتال» المعروفة بالاستثمار في التكنولوجيا المالية من جمع 1.15 مليار دولار في رأس مال جديد فيما يبدو أنه إغلاق للصندوق السابع، وفق تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، وذلك بحسب تقرير نشره «تيك كرانش».

ويعتقد أن الصندوق الجديد الذي أطلق عليه اسم «ريبيت كابيتال السابع» سيكون الإغلاق النهائي للصندوق. وأصبح المبلغ أكبر بكثير من مبلغ 750 مليون دولار الذي قيل إن الشركة تقوم بجمعه في شهر مارس 2021. كما أنه أكبر من ضعف مبلغ 420 مليون دولار التي جمعتها الشركة في صندوقها السادس في شهر يناير 2020.

ومنذ بدء شركة «ريبيت كابيتال» عام 2012 تمكنت من جمع رأسمال قدره 1.3 مليار دولار، وفق «كرانشبيس» وهي منصة تقدم المعلومات عن الأعمال والتجارة في الشركات الخاصة والعامة. واستثمرت فيما يعتبر الآن، أضخم تكنولوجيا أموال في العالم، في العديد من الشركات، بما فيها «كوينبيس»، وهي شركة أميركية تعمل في مجال الأعمال الرقمية، و«نوبانك»، وهو بنك برازيلي يعمل في التكنولوجيا المالية، ويعتبر الأضخم من نوعه في أميركا الجنوبية، و«أفيرم» وهي شركة أميركية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية. وإضافة إلى هذا الصندوق المالي، يعتبر المدير الإداري لشركة «ريبيت»، ماير مالكا، مديراً لكيان مالي يدعى «بولفروغ كابيتال ل ب»، ووفق تقرير مالي صادر عام 2020 فإن هذا الكيان ينوي جمع 500 مليون دولار من شركاء محدودين.

وكان 2021، عاماً مزدحماً بالأعمال بالنسبة لشركة «ريبيت»، حيث قامت الشركة بعدد من الاستثمارات في أميركا اللاتينية كما أنها عقدت العديد من الصفقات في المنطقة. وعلى سبيل المثال، فان شركة «جوتوس» الناشئة حديثاً، تمكنت في شهر أكتوبر من جمع 34.8 مليون دولار في الجولة الأولى من التمويل، بقيادة «ريبيت».