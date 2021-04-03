5 نصائح عند شراء «الأساور الذكية» لتتبّع اللياقة البدنية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تُعد منتجات الأساور الذكية لتتبّع اللياقة البدنية، والتي تعد شبيهة بالساعات الذكية، ويتم ربطها بتطبيقات على الهواتف الذكية لقياس وتتبّع أنشطة اللياقة البدنية، من المنتجات التي تشهد إقبالاً متنامياً خلال الفترات الأخيرة، لاسيما مع تزايد الإقبال على منتجات تتبع المؤشرات الصحية تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا» في أسواق المنطقة. وينصح عند شراء الأساور الذكية لتتبعّ اللياقة البدنية باتباع عدد من المعايير والإرشادات لضمان اختيار المنتجات المناسبة.

1 تجنّب المجهول:

يجب التركيز عند الشراء، على منتجات تابعة للعلامات التجارية الشهيرة والمعروفة، فالمجازفة بشراء منتجات غير معروفة، لمجرد أن أسعارها منخفضة، قد يعرض المستهلك، لاحقاً، لمشكلات مختلفة، لاسيما عند صعوبة الرجوع إلى مركز الخدمة التابع له المنتج.

2 الوظائف الصحية:

ضرورة معرفة تفاصيل الوظائف الصحية التي يتيحها المنتج، وذلك حتى يتم الاختيار المناسب للأغراض المستهدف شراء الساعة لأجلها. فهناك أساور التتبع الذكية الحديثة التي تتيح عدد من المؤشرات الحيوية، وأبرزها قياس نسبة التوتر عبر تحليل معدل ضربات القلب، وتوفير ملاحظات حول مستوى التوتر لدى المستخدم مثل توفير تمارين تسهم في تخفيف التوتر، كما تتيح بعض الأنواع الحديثة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

وهناك خصائص شائعة في معظم منتجات الأساور، وأبرزها تتبع جودة النوم عبر اكتشاف وقت نوم المستخدم واستيقاظه وتتبع مراحل النوم المختلفة، ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، مع التتبع المستمر لمعدل ضربات القلب، وقياس معدل حرق السعرات الحرارية وقياس الخطوات، سواء عبر المشي التقليدي أو عبر التمارين الرياضية، وربط تلك البيانات الصحية بالتطبيق على الهواتف الذكية.

3 وضوح الشاشة:

ينصح بشراء المنتج، الذي يتناسب قياس شاشته مع المستهلك، فبعض الأساور تأتي بشاشة صغيرة للغاية، تصعب على البعض قراءة محتويات الشاشة، فيما تأتي بعضها بشاشة بقياس أكبر، وبمستويات سطوع أعلى.

4 الإشعارات:

إذا كان المستهلك من الفئة التي تهتم بوجود ترابط بين إشعارات وتنبيهات الهواتف الذكية، عبر أساور اللياقة البدنية، عليه التدقيق في الأنواع التي تتيح تلك الخاصية، وهل تتيح الإشعارات بشكل جزئي أو كلي، وذلك مع عدم شيوع تلك الخاصية حتى الآن بين كل المنتجات.

5 فترة التشغيل:

من المهم التركيز عند الشراء بالتحقق من فترة التشغيل المقدرة للأساور والمدونة ضمن البيانات الأساسية لها، تجنباً لبعض المنتجات التي ينفد شحن بطاريتها بشكل سريع عند الاستخدام.

وهناك عدد من أبرز العلامات التجارية التي تتيح أساور تتبع اللياقة البدنية الذكية في أسواق الدولة، سواء بالمنافذ أو منصات التجارة الإلكترونية وتراوح أسعارها بين ما يقل عن 100 درهم وحتى نحو 500 درهم.