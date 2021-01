تثبيت مواقع الـ «ويب» كتطبيقات باستخدام «إيدج»

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

أضافت «شركة مايكروسوفت الأميركية» العديد من الميزات إلى متصفحها «إيدج» Edge، وذلك بعد أن أعادت بناءه، وقررت أن يكون مشروع «كروميوم» مفتوح المصدر أساساً للمتصفح. ومن هذه الميزات إمكانية تحويل مواقع الـ«ويب» إلى تطبيقات على الكمبيوتر، لتعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها التطبيقات الأخرى. كما أن بعض هذه التطبيقات يمكنها العمل من دون اتصال بالويب، وتتمتع بميزات أخرى غير موجودة على الموقع نفسه.

ويتم تثبيت الموقع كتطبيق «ويب» متطور Progressive Web App (PWA)، وهي تقنية تلزم أحياناً لتثبيت بعض التطبيقات عبر نظام تشغيل «ويندوز 10»، كما هي الحال مع تطبيق «Disney +». لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» الجديد، فإنه يمكنك تثبيت بعض مواقع الـ«ويب» كتطبيقات على الكمبيوتر، من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e» مموج على الكمبيوتر.

ابحث عن الموقع الذي ترغب في التعامل معه كتطبيق، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة، التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب التطبيقات، ومرر فأرة الكمبيوتر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة منبثقة، وهنا انقر داخلها فوق خيار: «تثبيت هذا الموقع كتطبيق» Install This Site As An App، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار: «التثبيت» Install في نهاية يمين النافذة، وسيتم بموجب ذلك إنشاء اختصار للتطبيق على سطح المكتب، وضمن قائمة «ابدأ».