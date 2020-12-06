تحذيرات من قدرة التلفاز الذكي على «التجسس» وجمع المعلومات

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

كشف تقرير أن أجهزة التلفاز الذكية، من خلال اتصالها الدائم بالإنترنت وعبر تطبيقات مختلفة، فإنه يمكن أن تشكل منصّات تحليل وتقييم لسلوك الاستخدام للإعلانات الموجهة، فضلاً عن التجسس على الغرف الموجودة فيها، عبر كاميرات مدمجة وتقنيات صوتية.

وقالت الكاتبة في شؤون التقنية، أولريكه كولمان، من مجلة «c’t» الألمانية للكمبيوتر، إن العديد من أجهزة التلفاز يعتمد على المساعد الصوتي، سواء كان من «غوغل» أو «أبل» أو «أمازون»، المدمج بها أو المتوافقة معه، ما يتيح إمكانية التحكم في أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى عن طريق الصوت.

ونظراً إلى اتصالها المستمر بالإنترنت، فإن أجهزة التلفاز الذكية قادرة على جمع بيانات الاستخدام ونقلها، وحتى استخدامها للإعلانات الموجهة.

بدورها، نصحت خبيرة التقنيات الرقمية الألمانية، سيمون فارنكه، بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا يتم استخدامها على التلفاز، بما في ذلك تطبيقات التحكم الصوتي أو الكاميرات، إذ إن كل تطبيق يمثل خطراً إضافياً على الأمان وحماية البيانات.