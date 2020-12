استعراض كل علامات التنسيق في مستندات «وورد»»

المصدر: الامارات اليوم

يعد برنامج «مايكروسوفت وورد» Microsoft Word أحد أهم البرامج المكتبية المستخدمة على مستوى الأفراد أو الأعمال، كما يستعين به مستخدمو أنظمة التشغيل المختلفة، مثل: «ويندوز»، و«ماك». إلا أنه وعلى الرغم من هذا الانتشار الواسع للبرنامج، فإن كثيراً من المستخدمين يغفلون المزايا العديدة التي يقدمها التطبيق. فمن ذلك مثلاً إمكانية الاطلاع على كل علامات ورموز التنسيق الخفية، التي لا ترى في الوضع العادي، مثل: المسافة بين الكلمات، واتجاه الكتابة، وغيرهما، فيستطيع المستخدم تعديل ما يرغبه منها أولاً بأول. لذلك، فإنه يمكنك استخدام ميزة عرض كل علامات التنسيق والرموز في المستندات دوماً، من خلال فتح مستند «وورد» Word، الذي ترغب في إجراء التغييرات عليه، ثم انقر فوق قائمة «ملف» File أعلى يسار الشاشة.

مرر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «الخيارات» Options وانقر فوقه، ثم انقر فوق قائمة: «العرض» Display داخل لوح القوائم في الجانب الأيسر من النافذة.

انتقل إلى القسم الخاص بـ«عرض كل علامات التنسيق دوماً على الشاشة» Always Show These Formatting Marks on the Screen، ثم انقر داخل المربع المجاور لعلامة التنسيق التي ترغب في ظهورها على الشاشة، أو انقر داخل المربع المجاور لخيار: «إظهار كل علامات التنسيق» Show All Formatting Marks لإظهارها جميعاً. وأخيراً، انقر فوق زر «موافقة» Ok في نهاية النافذة.