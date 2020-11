إعادة ضبط «ساعة أبل» باستخدام «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج مستخدم «ساعة أبل»، أحياناً، إلى إعادة ضبط الساعة، لو نسي رمز المرور أو واجهته مشكلات في استخدام الساعة أو أراد بيعها.

ويتم هذا الأمر من خلال الساعة نفسها، أو من خلال هاتف «آي فون». لكن قبل إعادة ضبط الساعة يستحسن أن يقوم المستخدم بأخذ نسخة احتياطية من المحتوى لو أراد استرجاع البيانات لاحقاً، مع ملاحظة أن القيام بأخذ نسخة احتياطية من بيانات الهاتف مع خدمة «آي كلاود» أو أجهزة «ماك»، يعني أنه تم إعداد نسخة احتياطية تلقائياً من محتوى الساعة.

فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، ورغبت في إعادة ضبط الساعة باستخدام هاتف «آي فون»، فاتبع الخطوات التالية: قرب الساعة من هاتف «آي فون» المقترنة به وافتح تطبيق «الساعة» Watch على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد صغيرة، ثم انقر فوق تبويب «الإعدادات العامة» General، ثم انقر فوق خيار «إعادة الضبط» Reset قرب نهاية النافذة، وبعد ذلك انقر فوق خيار «مسح محتوى وإعدادات ساعة أبل» Erase Apple Watch Content And Settings، ثم انقر فوق خيار «محو كل المحتوى والإعدادات» Erase All Content And Settings مرتين للتأكيد. وإذا كانت الساعة تعمل بباقة بيانات خلوية فسيكون عليك الاختيار بين الإبقاء على الاتفاق الخاص بالبيانات أو إلغائه.