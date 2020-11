إيقاف الإعلانات المضللة باستخدام «إيدج»

المصدر: الامارات اليوم

لا تتمتع كل الإعلانات المنشورة عبر الـ«ويب» بالمستوى نفسه من الصدقية والمشروعية، فبعضها ينشر في مواقع موثوقة ومن خلال ناشرين يحظون بالثقة، فيما بعضها الآخر ينشر عبر مواقع تفتقد الصدقية. لهذا تحرص المتصفحات على تضييق فرص انتشار الإعلانات المضللة. لذلك قدم متصفح «مايكروسوفت إيدج» إعداداً خاصاً بحظر تلك الإعلانات، مع السماح بأنواع الإعلانات الأخرى. ويضمن هذا الأمر أن تحظى المواقع التي تعرض محتوى من إبداعها بالتفضيل، وتكافأ على أصالة محتواها بتزويدها بالإعلانات في مواجهة المواقع التي تحصل على المال بطريقة غير مشروعة. فإذا رغبت في تفعيل هذا الإعداد عبر متصفح إيدج، فاتبع الآتي: افتح متصفح «إيدج» على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e» مموج، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس صغير، بعدها انقر داخل النافذة الجديدة فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق قسم «صلاحيات وأذون المواقع» Site Permissions، ومرر مجدداً للأسفل دخل النافذة التالية وانقر فوق خيار «الإعلانات» Ads، وعندها حرك المؤشر المجاور لخيار «حظر المواقع التي تعرض الإعلانات مضللة أو تطفلية» Block On Sites That Show Intrusive Or Misleading Ads من اليسار إلى اليمين لتفعيله.