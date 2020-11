زيادة عرض شاشات المشاركين في «زووم»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح ملمح Gallery View في تطبيق «زووم» Zoom بأن يشاهد المستخدم صوراً مصغرة للمشاركين في اجتماعات الفيديو عبر الويب بشكل شبكي. ويتسع هذا الشكل أو يقل بناء على التحاق مشاركين جدد بالاجتماع، أو مغادرتهم له. ويمكن للمستخدم رؤية نحو 49 مشاركاً في شاشة واحدة، لكن إذا ازداد العدد عن ذلك فإنه يتم عرض كل 49 مشاركاً في صفحة خاصة، فيما يمكن أن يصل العدد إلى 1000 شخص، لذلك إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «ماك» و«ويندوز»، ويتمتع جهازك بقدرات معقولة، فإنه يمكنك عرض صور 49 مشاركاً في شاشة واحدة في وضع Gallery View وذلك من خلال فتح تطبيق «زووم» وتسجيل الدخول إلى حساب أولاً.

انقر فوق ترس «الإعدادات» في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل لوح القوائم يسار النافذة الجديدة، وانقر فوق تبويب «الفيديو» Video.

انتقل بعد ذلك إلى الجانب الأيمن من النافذة وابحث عن قسم «الاجتماعات» Meetings، ثم انقر داخل المربع المجاور لخيار «عرض 49 مشاركاً في كل شاشة» Display Up To 49 Participants Per Screen In Gallery View، مع ملاحظة أن هذا الخيار لن يظهر أمامك إذا كانت إمكانات الكمبيوتر لا تتوافق مع متطلبات التطبيق.

ابدأ الاجتماع أو التحق باجتماع قائم، ثم انقر فوق خيار Gallery View أعلى يمين النافذة، وإذا كان عدد حضور الاجتماع 49 شخصاً أو أقل، فسيظهرون جميعاً في صفحة واحدة، أما إذا ازداد العدد، فسيظهر كل 49 شخصاً في صفحة خاصة.